Ostatnie lata to dla rynku pracy okres ciężkiej próby. Zanim na dobre uporaliśmy się z pandemią i wywołanymi przez nią zawirowaniami, na Ukrainie wybuchła wojna, która przyczyniła się do potężnych perturbacji w globalnej gospodarce. Inflacja, wzrost oczekiwań płacowych, widmo spowolnienia gospodarczego i konieczności ograniczania działalności, problem z dostępem do wykwalifikowanej kadry to tylko niektóre z długiej listy problemów, z jakimi obecnie musza mierzyć się pracodawcy.

Z kolei po stronie pracowników, którzy zapewne z coraz większym niepokojem śledzą sygnały napływające z gospodarki, rośnie niepewność co do perspektyw zatrudnienia w nadchodzących, niestabilnych czasach. Nie ma wątpliwości, że w najbliższych latach w obszarze gospodarki i rynku pracy czeka nas wiele zmian. Szczęśliwie, jak do tej pory nie ma sygnałów, które świadczyłyby o jakimś spodziewanym załamaniu na rynku pracy i nagłym, skokowym wzroście bezrobocia. Można jednak spodziewać się wzmożonych przepływów pracowników pomiędzy branżami (w kierunku tych, które lepiej radzą sobie w trudnej sytuacji), czy likwidowania zbędnych wakatów. Doświadczeni i odpowiedzialni pracodawcy wiedzą, że dobry pracownik i dobra załoga jest wartością, którą trudno zbudować a jeszcze trudniej odbudować. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy gospodarki w najbliższych, mocno nieprzewidywalnych czasach, należy jasno powiedzieć, że żaden kryzys nie zwalnia pracodawców z troski o ludzi a działalność firm w obszarze polityki pracowniczej powinna być oceniania przede wszystkim na podstawie tego, w jaki sposób postępuje w trudnych czasach a nie w okresie prosperity i walki o pracownika. W kontekście polityki pracowniczej, Krajowa Izba Gospodarcza od lat stoi na stanowisku, że czas kryzysu jest szczególną okazją do tego, aby firma mogła wykazać się jako dobry pracodawca. Mówiliśmy to zarówno w trakcie kryzysu finansowego w 2008 roku, w okresie pandemii i mówimy teraz – gdy globalna gospodarka znalazła się w przełomowym momencie. Warto dodać, że oczekiwanie od pracodawców odpowiedzialnej postawy pracowniczej nie oznacza, że cała odpowiedzialność powinna spoczywać wyłącznie na ich barkach. Rolą państwa jest stworzenie warunków, w których dobre wzorce polityki pracowniczej mogą się rozwijać i być wdrażane w coraz większej liczbie firm. A trudne otoczenie makroekonomiczne i niepewność na rynku pracy powinna stać się dodatkowym impulsem do jego reformowania – uelastyczniania, upraszczania przepisów czy obniżaniu kosztów zatrudnienia. W tym roku po raz kolejny najlepsi pracodawcy zostaną nagrodzeni w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania". Celem konkursu, który współorganizuje Krajowa Izba Gospodarcza jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie wolontariatu, dostępność i inkluzywność firmy. Uroczysta gala, na której zostaną ogłoszeni zwycięscy tegorocznej edycji odbędzie się pod koniec listopada. To wtedy przekonamy się, kto z przedsiębiorców zasługuje zdaniem Kapituły Konkursu na wyróżnienie. Galę rozdania nagród poprzedzi debata z udziałem ekspertów pt.: Zawodowcy potrzebni od zaraz – kształcenie zawodowe jako remedium na braki kadrowe w branżach strategicznych. Serdecznie zachęcam wszystkich przedsiębiorców do śledzenia losów konkursu i poznawania sylwetek laureatów kolejnych edycji. Dobrych wzorców nigdy dość.