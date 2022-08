Homos destructus to hasło przewodnie piątego dnia BNP Paribas Gren Film Festival. Pojęcie to mówi o nas, ludziach i naszym destrukcyjnym wpływie na planetę. Czy możemy jeszcze to naprawić? I jak to zrobić? Ten temat przewijał sięwe wszystkich filmach i dyskusjach.

Kinie Kameralnym ONZ mogliśmy wysłuchać debaty na temat tego, dlaczego człowiek sprawia problemy klimatyczne dla świata. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o transporcie wodnym, lądowym i powietrznym, czyli o tym, co możemy zrobić, aby był bardziej ekologiczny. Dzień rozpoczęliśmy pokazem filmu Davos. Centrum świata w reżyserii Marusa Vettera. Dokument opowiada o tym, czy dialog może pomoc w uratowaniu świata przed katastrofą globalną.

Leszek Kwiecień poruszył kontrowersyjną sprawę: „Za chwilę okaże się, że będziemy mieć więcej zarejestrowanych samochodów niż ludzi mieszkających w naszym kraju. Większość emisji jest z transportu towarów. I to tutaj musimy się zastanowić, czy potrzebujemy sprowadzać rzeczy aż z tak daleka".

Kontynuując motyw przewodni festiwalu, czyli skupienie na faunie, partner BNP Paribas zorganizował zbiórkę na psy i innych pupili, którymi zajmuje się Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Przez cały dzień w namiocie można bylo zostawić karmę lub inne dary dla czworonożnych przyjaciół.

Open Eyes Economy Summit można było wziąć udział w quizie z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: bilety i zniżki na Kongres Open Eyes Economy Summit, gadżety, bidony z trzciny cukrowej lub t-shirty. Oprócz tego uczestnicy zachęcani byli do skosztowania różnych rodzajów smakowitych chlebów.

Na scenie głównej odbył się panel dyskusyjny dotyczący migracji klimatycznych. Zgromadzeni goście pracują i działają na różnych obszarach geograficznych, stąd też ich wiedza oraz doświadczenie pokazały nam zupełnie inne spojrzenie na temat. Krzysztof Płomiński, ambasador Kenii i Arabii Saudyjskiej, zauważył, że: „Różnica między taką dawną migracją, czyli stopniową, a tym, co dzieje się teraz, jest ogromna”.

Maria Piotrowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Wypowiedź dotyczyła życia w Afryce: „Klasyczne projekty, którymi się zajmujemy, to m.in tworzenie nowych studni i naprawa starych w Sudanie Południowym, tworzenie sanitariatów głównie w szkole. Pomagamy także dziewczynkom, aby nie czuły się wykluczone menstruacyjnie".

Po dyskusji Maria Piotrowska otrzymała od zarządu Fundacji Green Festival oraz UN United Nations Global Compact nagrodę Green Hero za wkład w międzynarodową działalność i wsparcie ludzi na całym świecie. Serdecznie gratulujemy!