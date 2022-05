Reklama

Współczesny senior znacznie odbiega od stereotypu niedołężnego staruszka. Z roku na rok ta grupa staje się coraz aktywniejsza i wciąż zgłasza gotowość do działania oraz dalszego rozwoju. Jest to wielka szansa dla polskiej ekonomii, ponieważ, jak wskazują prognozy, w roku 2050 blisko 35% mieszkańców miast mają stanowić osoby w wieku 65 lat i starsze; na wsiach natomiast ich udział szacuje się na około 30%. Eksperci Forum Wizja Rozwoju, jak co roku, skoncentrują się na pozytywnych aspektach zjawiska, popularyzując tym samym podejście prorozwojowe oraz odchodzenie od pesymistycznego postrzegania zmian demograficznych w polskim społeczeństwie.

— To niezwykle istotne zagadnienie, zwłaszcza że w ostatnich latach bardzo intensywnie zmienia się świadomość osób starszych. Seniorzy, z roku na rok, coraz częściej deklarują chęć aktywności zawodowej i społecznej — mówi Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju. — Polska gospodarka powinna tę deklarację wykorzystać jak najlepiej i skoncentrować się na działaniach, które znacznie by tę aktywizację seniorom ułatwiły. Mowa tu o wieloaspektowym działaniu: kulturowym, prozdrowotnym, oświatowym, przestrzennym czy technologicznym. Podjęcie tego wyzwania może uczynić Srebrny Rynek siłą napędową naszej ekonomii.

Właśnie dlatego tak ważnym elementem debat Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będą systemy wsparcia osób starszych. W ubiegłym roku w ramach IV Kongresu Srebrnej Gospodarki odbyły się aż cztery panele. Zgodnie z tradycją wydarzenia również w tym roku eksperci podejmą zagadnienie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności oraz znaczenia tych aspektów dla gospodarki lokalnej i narodowej. Nie zabraknie także dyskusji poświęconych innowacyjnym technologiom, których adresatem byłyby właśnie osoby starsze. Założeniem Kongresu Srebrnej Gospodarki jest popularyzacja projektowania międzypokoleniowego mającego na celu dostosowanie dóbr i usług do potrzeb osób o różnym wieku, ich kondycji fizycznej i możliwościach poznawczych. V Forum Wizja Rozwoju przyjrzy się korzyściom, jakie polskiemu rynkowi może przynieść wdrożenie działań uwzględniających gerontotechnologię — klucz do ułatwienia seniorom podjęcia aktywności zawodowej.

W dobie zmian demograficznych Polska powinna traktować Srebrny Rynek jako jeden z newralgicznych obszarów, który nie tylko podniesie poziom życia seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu, uwzględniające potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa.

