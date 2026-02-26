80 krajów i jeden cel – silna marka polskiej gospodarki. Dyplomatyczne Otwarcie Roku

/> />

O wysokiej randze tegorocznego wydarzenia świadczy obecność ponad 600 gości, w tym wybitnych postaci świata polityki i dyplomacji. Gościem honorowym był prof. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a wśród uczestników znaleźli się m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, gen. Mieczysław Bieniek z MON oraz przedstawiciele kluczowych instytucji państwowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Zagranicznych, Minister Aktywów Państwowych i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Silnym akcentem była obecność ponad 140 dyplomatów wysokiego szczebla, w tym ambasadorów i charge’s d’affaires oraz 20 konsulów honorowych, reprezentujących łącznie ponad 80 krajów. Tak szeroka reprezentacja – od USA i Chin, przez kraje Unii Europejskiej, aż po dynamicznie rozwijające się rynki Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej – podkreśla prestiżowy wymiar Dyplomatycznego Otwarcia Roku (DOR) jako platformy dialogu między światem wielkiej polityki a biznesem.

Polska ekspansja na rynkach globalnych

Krajowa Izba Gospodarcza od lat konsekwentnie buduje pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dyplomatyczne Otwarcie Roku udowodniło, że KIG jest liczącą się organizacją, która umożliwia polskim firmom nawiązywać bezpieczne i perspektywiczne relacje zagraniczne. Poprzez integrację biznesu z korpusem dyplomatycznym i samorządem gospodarczym i lokalnym, KIG aktywnie wspiera tworzenie silnej, rozpoznawalnej marki polskiej gospodarki.

Aktualnie mocno zaznacza się proces redefiniowania zasad globalnej współpracy. Z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź, Mlekpol, Hynfra czy Centrum Stosunków Międzynarodowych, rozmawialiśmy o tym, jak polskie przedsiębiorstwa mogą skutecznie budować przewagę konkurencyjną i wykorzystywać nowe możliwości eksportowe na rynkach światowych.

Druga dyskusja dotyczyła współpracy międzynarodowej regionów i miast oraz budowania odporności w czasach globalnej niestabilności. Udział w niej wzięli marszałkowie województw: Paweł Gancarz ‒ Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Adam Struzik ‒ Marszałek Województwa Mazowieckiego, Łukasz Prokorym ‒ Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Masalski ‒ Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Adam Szponka ‒ Zastępca Prezydenta Miasta Torunia. Dzięki udziałowi w Dyplomatycznym Otwarciu Roku polskie regiony i miasta aktywnie wzmacniają swój potencjał inwestycyjny poprzez budowanie bezpośrednich relacji z partnerami międzynarodowymi i dyplomacją.

Świat w punkcie zwrotnym – Polska w grupie wygranych

W obliczu globalnych zmian i postępującej cyfryzacji, rola KIG staje się jeszcze bardziej kluczowa. Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, tak podsumował wyzwania stojące przed światem i Polską:

‒ Jest to świat wielkiej rewolucji technologicznej, poprzednia rewolucja przemysłowa przetasowała ówczesny świat całkowicie. Jesteśmy przekonani, że tak będzie również w tym przypadku. Ci, którzy wyczują te trendy, będą wśród wygranych. Ci, którzy ich nie wyczują z różnych względów, będą wśród przegranych. Naszą rolą jako KIG jest zrobienie wszystkiego, aby polscy przedsiębiorcy i Polska znaleźli się w grupie wygranych.

Dzięki inicjatywom Krajowej Izby Gospodarczej współpraca dyplomacji i biznesu nieustannie się rozwija, stanowiąc istotne wsparcie dla polskiej ekspansji na rynkach zagranicznych. Najnowsza edycja Dyplomatycznego Otwarcia Roku stała się forum wymiany opinii na temat ewoluujących zasad globalnej współpracy gospodarczej, modeli rozwoju oraz budowania przewag konkurencyjnych.