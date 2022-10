Jeśli sytuacja w otoczeniu szybko się nie poprawi, to liczba inwestycji rozpoczętych w całej Polsce spadnie z ponad 160 tys. w 2021 r. do ok. 60 tys. lub nawet mniej w 2023 r.

Drastyczny wzrost stóp procentowych zadał potężny cios rynkowi deweloperskiemu. Już obserwowane skutki to spadek sprzedaży mieszkań i liczby rozpoczynanych inwestycji. W dłuższej perspektywie oznacza to także wzrost bezrobocia. Etaty będą ciąć zarówno branża, jak i jej kooperanci. Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki ocenia obecną sytuację branży jako stabilną. - Około 87 proc. wszystkich inwestycji, które skończymy budować w 2022 r., jest już sprzedanych. Mówię o danych dla sześciu największych miast. Sprzedanych jest już również ponad 60 proc. wszystkich mieszkań , które skończymy budować w całym 2023 r. - wylicza.