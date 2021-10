Dla wielu firm będą oznaczały konieczność nowego planowania procesów, dostosowania ich do nowych celów redukcyjnych i wprowadzanych przez UE mechanizmów ich realizacji. Co więcej, to wszystko będzie się musiało wydarzyć w niezwykle krótkim czasie. Większość podmiotów w swoich biznesplanach będzie musiała uwzględnić znacznie wyższe koszty i inwestycje w nowe technologie. Oczywiste jest, że biznes musi podjąć ten wysiłek, walcząc o redukcję emisji ramię w ramię z instytucjami i obywatelami. Wiele firm wyprzedziło planowane regulacje i już dziś wdraża programy powalające na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Grupa Bosch jest w tym gronie – w 2020 r. zrealizowaliśmy ogłoszone rok wcześniej zobowiązanie do neutralności klimatycznej. Od lutego 2020 r. lokalizacje firmy Bosch na całym świecie nie pozostawiają śladu węglowego, jeśli chodzi o emisje własne. Obecnie realizujemy kolejne etapy planu redukcji, obejmujące emisje w całym cyklu życia naszych produktów.