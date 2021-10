W dyskusji nad wpływem tego dokumentu na kształt rynku należy też wziąć pod uwagę zjawisko platformizacji, czyli coraz częstszego przechodzenia firm działających w internecie do modelu platform. Podmioty, które dotychczas same oferowały swoje produkty lub usługi online, otwierają swoją stronę internetową i towarzyszącą infrastrukturę oraz funkcjonalności dla innych podmiotów. Trend ten widoczny jest wśród polskich (Empik.pl) i zagranicznych firm (Spotify w odniesieniu do podcastów, Zalando). Pozwala im to na korzystanie z efektu skali, skupienie dwóch stron rynku, rozwijanie znacznej liczby funkcji czy organizację swoich zasobów. Nie należy więc postrzegać DSA – w przeciwieństwie do Aktu o rynkach cyfrowych – jako regulacji cyfrowych gigantów czy regulacji sektorowej. DSA obejmie bowiem wszystkie podmioty działające w modelu platform, co oznacza, że stanie się niejako konstytucją dla unijnego biznesu cyfrowego.