– Zdarza się, że próby cyfryzacji są odrzucane, zanim jeszcze rozpocznie się etap planowania projektu. Głównie przez nieuzasadnione przeszacowanie skali przedsięwzięcia i jego kosztów. A to, co ważne w cyfryzacji, to realizowanie jej etapami – tłumaczy Paweł Piwowar, wiceprezes Asseco Poland, zaznaczając, że gdyby nie pandemia, pewnych rozwiązań nie byłoby w ogóle.

Mamy szansę nadgonić w cyfryzacji pozostałe kraje UE oraz Ameryki Północnej, od których bardzo odstajemy. Według Eurostatu w 2020 r. tylko 24 proc. polskich firm korzystało z usług chmurowych w porównaniu z 70–75 proc. w Skandynawii czy ponad 50 proc. w Belgii, Holandii czy we Włoszech. W USA jest to już ponad 90 proc.

– Prowadzi to do opóźnień i blokad we wdrażaniu innowacji. Transformacja cyfrowa wymaga wreszcie wiedzy z wielu dziedzin, co stanowi wyzwanie dla tradycyjnych zespołów firm ze względu na brak odpowiednich pracowników – tłumaczy Tomasz Korczyński i dodaje, że kolejna rzecz to promowanie innowacji i ich szeroka adopcja.