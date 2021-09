– Wszystkie koszty są przerzucane na klientów, w tym koszty energii. Gdyby tak nie było, to by nie było przedsiębiorstw. W przypadku producentów AGD wzrost cen energii jest w pewnym aspekcie korzystny, ponieważ kieruje wybory konsumentów w stronę wyrobów efektywnych energetycznie, co jest dobre dla środowiska oraz przedsiębiorców. Klientom daje też możliwość długookresowych oszczędności – wskazuje Wojciech Konecki, prezes związku pracodawców AGD APPLiA i wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Ale to pogarsza np. pozycję eksportową polskich firm.

Nieco więcej powodów do radości mogą mieć przedsiębiorstwa bazujące na metalach. Na światowych rynkach gwałtownie spadła cena rudy żelaza – od lipcowego szczytu dzieli ją już ok. 45 proc. Zniżka spowodowana jest przede wszystkim spadkiem popytu z Chin. Dzięki temu polskie firmy budowlane i konstrukcyjne informują o coraz niższych cenach wyrobów stalowych. Spadki dotyczą również ceny miedzi, co pośrednio może dotknąć m.in. KGHM. Po rekordowych wiosennych wzrostach, gdy jej cena przekraczała nawet 10 tys. dol. za tonę, wrzesień przynosi korektę wywołaną mniejszym zapotrzebowaniem znów ze strony Chin, Także sukcesywnie zawieranymi ugodami między związkami zawodowymi a kopalniami w Chile prowadzą do spadku cen tego surowca, co widać po obniżce prognoz tegorocznej średniej ceny metalu przez rządową Chilijską Komisję Miedzi.