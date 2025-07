Nvidia, producent chipów wykorzystywanych m.in. w systemach sztucznej inteligencji, to pierwsza firma na świecie, której wartość rynkowa sięgnęła 4 bln dol.

Pierwsza spółka warta 4 bln dol.

Wzrost kapitalizacji giełdowej wytwórców mikroprocesorów dla AI to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Na wartości zyskują również inne firmy z tego sektora: akcje Microsoftu, również mocno zaangażowanego w sztuczną inteligencję, zyskały od początku roku niemal 20 proc., prawie tyle samo, co walory Nvidii. MS był w 1999 r. pierwszą spółką, której kapitalizacja przekroczyła 0,5 bln dol. Pierwszym „bilionerem” (2018 r.) było Apple. A pierwszy miliard? W 1901 r. ten poziom przekroczyła firma US Steel. W Polsce mamy na razie dwie spółki, którym udało się osiągnąć poziom 100 mld zł: to bank PKO BP, a w ostatnich dniach Orlen. ©Ⓟ