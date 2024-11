W 2023 r., pierwszy raz od 2010 r., Polska zanotowała poprawę wszystkich sześciu wskaźników jakości rządów obliczanych przez Bank Światowy na podstawie kilkudziesięciu indeksów i badań publikowanych systematycznie przez różnego rodzaju podmioty, zarówno publiczne (organizacje międzynarodowe), jak i prywatne. Miniony rok przyniósł u nas największą poprawę w mierze, która wypadała najgorzej, czyli w efektywności rządów.

Poprawiło się

Chodzi tu zarówno o pracę urzędów, ich niezależność od polityków, jak i o sposób formułowania i implementacji polityk na poziomie rządu. Wskaźniki są brane pod uwagę przez agencje ratingowe przy formułowaniu ocen wiarygodności kredytowej państw. Jeśli się weźmie pod uwagę średnią dla wszystkich wskaźników, Polska otwiera ósmą „10” listy 213 krajów i terytoriów. Pierwsze trzy miejsca zajmują: Dania, Szwajcaria i Nowa Zelandia. ©Ⓟ

Don-old

Przeciwnicy Donalda Trumpa w trakcie kampanii wyborczej wytykali mu, że jest stary. Stąd obraźliwe „Don-old”. Faktycznie – w momencie zaprzysiężenia w styczniu przyszłego roku będzie najstarszym prezydentem. Będzie miał wtedy 81 lat i 7 miesięcy, o pięć miesięcy wyprzedzi kończącego czteroletnią kadencję Joego Bidena. Trump jak na prezydenta był stary już u progu swojej pierwszej kadencji. Tylko on i Biden wprowadzali się do Białego Domu, mając na karku więcej niż „70” (Ronaldowi Reaganowi brakowało dwóch tygodni). Gdyby policzyć od George’a Washingtona, średni wiek zaczynającego rządy prezydenta to 56,5 roku. Statystycznie urząd zdobywają coraz starsi politycy, ale tylko w ostatnich trzech dekadach trafili się też dwaj przed „50”: Bill Clinton i Barack Obama. ©Ⓟ

Miliardowe zyski

Krajowe banki miały w pierwszych trzech kwartałach tego roku 31,1 mld zł zysku netto. Wynik był o prawie połowę wyższy niż rok wcześniej. Instytucje finansowe przez cały czas pozostają beneficjentami wysokich stóp procentowych. W ubiegłym roku stopy nieco spadły, więc wynik odsetkowy rośnie nie tyle za sprawą wyższych przychodów (zarobku na oprocentowaniu kredytów), ile dzięki niższym kosztom odsetkowym (zmniejszeniu oprocentowania depozytów). Trudniej bankowcom przychodzi zwiększanie dochodów z prowizji i opłat, choć wydaje się, że dołek w tej pozycji już minął. Tempo wzrostu zysków ogranicza przyśpieszająca ostatnio dynamika kosztów działania (ponad połowę tego typu wydatków w bankach stanowią wynagrodzenia pracowników). ©Ⓟ