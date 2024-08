Była szansa na idealne wstrzelenie się przez polskiego wydawcę książki w trwającą w USA kampanię. Jeszcze na początku lipca amerykańskie media spekulowały, że autor dzieła – admirał William H. McRaven – zostanie kandydatem na wiceprezydenta u boku Kamali Harris (ostatecznie demokratka nie wybrała weterana wojen w Zatoce Perskiej i w Afganistanie).

Trzeba powiedzieć, że taka decyzja nie byłaby z jej strony niczym niezwykłym. USA są krajem, gdzie aktywna służba wojskowa zawsze była mocnym atutem w politycznej karierze, zaś emerytowani dowódcy (np. Dwight Eisenhower) nieraz ubiegali się z sukcesem o najwyższe urzędy w państwie. Sam McRaven po odejściu z woja dość szybko złapał politycznego bakcyla. W czasach pierwszej kadencji Donalda Trumpa stał się dyżurnym ekspertem, do którego mogły uderzać antytrumpowskie media głównego nurtu, by uzyskać komentarz krytykujący republikańskiego prezydenta. Podobnie będzie pewnie po listopadowych wyborach. Oczywiście jeśli wygra je sami-wiecie-kto. Tak czy inaczej, adm. McRavena polski czytelnik może poznać dzięki jego najsłynniejszej książce – „Make your bed” z 2017 r. Rzecz została już raz wpuszczona na nasz rynek – w 2018 r. – ale nie zdołała się przebić. A nowy wydawca postanowił zaryzykować.

Z nie do końca przekonujących powodów tytuł oryginału został tu zachowany, choć przecież „Zacznij od posłania łóżka” broniłoby się niezgorzej. McRavenowi chodzi tu o to, że życie składa się z robienia codziennych rzeczy. Zwykle mało romantycznych i heroicznych. W dziewięciu na dziesięć przypadków chodzi właśnie o takie sprawy jak np. posłanie łóżka. Wykonanie tego obowiązku – a właściwie wyrobienie w sobie odpowiedniego nawyku – to zdaniem autora klucz do sukcesu na każdym możliwym polu. Opowieść o dobrze posłanym łóżku to wytrych zastosowany przez McRavena po raz pierwszy w słynnym przemówieniu do absolwentów Uniwersytetu Teksańskiego (poszło wiralem) dekadę temu. Jemu samemu też to łóżko dobrze posłużyło. W 2015 r. McRaven został kanclerzem Uniwersytetu Teksańskiego i tak zaczęło się jego drugie życie – publicysty i autora książek doradczo-motywacyjnych. Tak bardzo uwielbianych przez amerykańskiego czytelnika, a dzięki temu chętnie wydawanych na całym świecie. ©Ⓟ