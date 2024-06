Gdzie chronić innowacyjne rozwiązanie: tylko w Polsce, w Europie czy na świecie? Odpowiedź na to pytanie zależy od strategii rynkowej dla danego wynalazku, choć istotny jest też aspekt finansowy. Ochrona wyłącznie w Polsce to najmniejsze koszty, ale również ograniczenie ochrony tylko do naszego kraju. Zatem nie będzie można ścigać naruszenia w innym państwie, w którym wynalazek może być wytwarzany lub wprowadzany do obrotu. Z kolei ochrona międzynarodowa to proces długotrwały i kosztowny.

Ciekawym rozwiązaniem jest wybranie ochrony poprzez patent europejski o jednolitym skutku – system ten działa dokładnie od roku. Poprzez patent jednolity możliwe jest uzyskanie ochrony jednocześnie w 17 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pewna niedogodność polega na tym, że Polska, podobnie jak Chorwacja czy Hiszpania, nie jest objęta tym systemem i wciąż są wymagane walidacje patentu europejskiego. Patent jednolity pozwala na minimalizację kosztów ochrony patentowej na terytorium większości UE i daje możliwość centralnego ścigania naruszeń przed wyspecjalizowanym Jednolitym Sądem Patentowym. Jednocześnie postępowanie o unieważnienie takiego patentu, w razie przegranej, prowadzi do jednoczesnej utraty ochrony na terytorium wszystkich 17 państw. Zatem każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Opisywany wynalazek dotyczący wentylatora promieniowego to rozwiązanie o dużym potencjale, które można zastosować w każdym zakątku świata. Wyróżnia go prosta konstrukcja i wysoka sprawność. Wstępne badanie stanu techniki urzędu patentowego jest pozytywne, są więc duże szanse na uzyskanie patentu w Polsce. Jeśli wynalazek ma być chroniony za granicą, należy pamiętać, aby taką procedurę rozpocząć w okresie 12 miesięcy od zgłoszenia wynalazku do urzędu patentowego. ©Ⓟ