Istotą wynalazku są materiały, którymi jest obtaczany implant, bo to one wiążą się z lekami. Czym są owe materiały? To zależy od tego, czy medykamenty mają działać tylko po operacji - wtedy wszczep pokrywa się tytanianem - czy też mają się uwalniać przez kilka lat - wtedy nakłada się warstwę zeolitu. - Tytaniany to nieorganiczne uporządkowane materiały, które w łatwy sposób można wytworzyć na powierzchni stopów tytanowych. Zeolity to minerały glinokrzemianowe o różnym składzie chemicznym i właściwościach. Mają one postać kryształów - tłumaczy dr inż. Mariusz Sandomierski z Politechniki Poznańskiej.