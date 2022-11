Z rozmów ze świadkami wydarzenia wynika, że na wpadkę złożyło się co najmniej kilka spraw. Rosjanie zadzwonili do siedziby BBN na Karową późnym wieczorem we wtorek, czyli w dniu, w którym spadł pocisk pod Przewodowem. Po godz. 23 i po rozmowie Dudy z kanclerzem Olafem Scholzem. W tym samym czasie Kancelaria Prezydenta była już po ustaleniach telefonicznych, podczas których przygotowywano rozmowę z Emmanuelem Macronem. Nasi informatorzy przekonują, że nie było bezpośredniego połączenia na telefon Dudy. Słuchawkę podniósł urzędnik relatywnie niskiej rangi. Był przekonany, że oddzwoniono z Pałacu Elizejskiego. Odpowiedzialność bezpośrednia spada właśnie na tę osobę i jego przełożonych, a nie np. na służby specjalne, które przecież nie kontrolują każdego połączenia przychodzącego do kancelarii i nie mają zastrzeżonych numerów „Wowana” i „Lexusa”. Co więcej, istnieją proste rozwiązania techniczne, które pozwalają ukryć numer, wygenerować np. francuski lub stworzyć e-mail na rządowej domenie. Udowodniliśmy to w DGP kilka lat temu, tworząc fikcyjny adres grzegorz.schetyna@sejm.gov.pl i wysyłając z niego spreparowany e-mail do redakcji z oświadczeniem o podjęciu decyzji o przystąpieniu przez tego polityka do Prawa i Sprawiedliwości.