Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dwóch Węgrów nieodpłatnie tłumaczy analizy Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeden jest naukowcem, drugi byłym członkiem węgierskiego korpusu dyplomatycznego. Spotykamy się w przerwie kolejnego tłumaczenia, które realizuje Zsombor Zeöld. Jest to raport z przebiegu 223. dnia wojny. Na portalu Válaszonline ukazał się on we wtorek, 5 października.