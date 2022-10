W ostatni wtorek nasze siatkarki zagrały mecz z Serbkami, mistrzyniami świata i faworytkami tegorocznych mistrzostw świata. No i grały, a właściwie mało powiedziane, że grały, one buchały ogniem greckim, świstały toporami, widłami broniły każdej barykady, a na dodatek uśmiechały się do siebie (w Polsce to cud!). Drużyna Pierścienia to przy nich amatorzy. Zagrał nasz zespół, przed mistrzostwami traktowany per noga, bodaj najlepszy mecz w swoich dziejach – by jednak przegrać. Ostatnia piłka meczu, serw z serbskiego piekła rodem trafił właśnie w Marię Stenzel. Klęska. Łzy. Bardzo dużo łez, chociaż rozegrała mecz życia. Płakaliśmy razem. Najpierw ze złości, bo, cholera jasna, zwycięstwo było o włos. A potem, to już mogę mówić tylko o sobie, się płakało z dumy.