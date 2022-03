Tyle że przewaga współczesnej polskiej prawicy nad współczesną polska lewicą nie leży w wynikach rankingu zbrodni. A w tym, że ułomna pod wieloma względami prawica imienia narodu polskiego stara się kontynuować to, co polskie. Szyje ubranie na miarę polskich Europejczyków, uwzględniając zarówno narodowe, pozytywne doświadczenie, jak i narodowe, by tak rzec oględnie, niedoskonałości. Czas, w którym na prawicy dominowali pracownicy działu ksero, bezmyślnie powielający doktryny amerykańskiego libertarianizmu, a nawet amerykańskiego rasizmu, minął. Lewica natomiast kseruje, ile się tylko da: cancel culture (szczególny idiotyzm), moralną krucjatę seksualno-wyzwoleńczą, ruinę tożsamości innych niż te z listy opracowanej przez współczesnych amerykańskich fanatyków, cenzurę realizowaną przez aktyw, którego bezduszności mogliby pozazdrościć nawet bolszewicy, gdyby dożyli czasów internetu.