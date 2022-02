Wszystkie te dramatyczne wydarzenia miały znaczenie dla poziomu nierówności. Alfani pokazuje, że przed atakiem dżumy, ok. 1350 r., nierówności na ziemiach niemieckich liczone współczynnikiem Giniego (im wyższy, tym społeczeństwo mniej równe) wynosiły ok. 0,7. Śmiercionośna plaga mocno je zniwelowała. Mechanizm, który zadziałał, jest w ekonomii dobrze opisany – im więcej jest ofiar śmiertelnych, tym bardziej zmniejsza się podaż rąk do pracy, w efekcie pozycja tych, którzy przeżyli, staje się lepsza, bo pracodawcy muszą im oferować wyższe stawki. W ten sposób sto lat później, ok. 1450 r., niemieckie nierówności spadły w okolice 0,55. Musiało upłynąć kolejnych 150 lat, zanim znów wzrosły do poziomu sprzed uderzenia czarnej śmierci.