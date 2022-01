Potem mamy u Chmieleckiego wskazówki szczegółowe. Autor sporo miejsca poświęca budowaniu i efektywnemu zarządzaniu zespołem. Chodzi o to, by lepiej kierować procesami wewnątrzgrupowej selekcji. A także o to, by umieć dobrze korzystać z myślenia stadnego, bo zawsze może się ono przydać. Ale - co ważne - trzeba też umieć wyrywać się z jego pułapek, bo ugrzęznąć w nich może każdy mniej szablonowy pomysł. Jest też dłuższy kawałek o komunikacji wewnątrz zespołu. Chmielecki określa ją nawet „kluczowym narzędziem lidera”.