Co powinna zrobić? Zdaniem ekonomistów zaraz po połajance Thunberg powinna była powiedzieć: skoro my, młodzi, nie możemy liczyć na waszą, stare pierniki, odpowiedzialność moralną, to pozwólcie, iż coś wam zaproponuję. Będzie to łapówka. Wprowadźcie natychmiast wysokie opodatkowanie emisji CO₂, ale w zamian poobniżajcie sobie inne podatki . I finansujcie się deficytem. My zaś – gdy dorośniemy – te deficyty weźmiemy na barki i nie będziemy narzekać, że „żyliście na nasz koszt”. W zamian dostaniemy od was świat, w którym walka z globalnym ociepleniem jest realizowana na całego. Tak powinna była powiedzieć na forum ONZ. Ale nie powiedziała. Nie mówią tego również niestety, zauważają, naukowcy, ekonomiści domagający się – za Gretą – natychmiastowego działania na rzecz planety. A jest ich coraz więcej, można nawet powiedzieć, że zielona ekonomia stała się dogmatem.