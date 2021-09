Wiem doskonale, że książki z półki „poradniki biznesowe plus life coaching” wzbudzają mieszane uczucia. Wielu odrzuca je z zasady jako zawracanie głowy i stek banałów. Nie zgadzam się z takim potraktowaniem sprawy. Jak nie lubisz piłki nożnej, to nie oglądaj mundialu. Ale po co ględzić tym, którzy lubią, że to bezrozumne ganianie się za obleczonym w skórę balonikiem po kawałku trawy. Nie rozumiem takiego podejścia. Tak samo jak nie mam wiele zrozumienia dla rozmaitych hejterów literatury à la Covey. Nie chcesz, to nie. Trudno. Wielu znajdzie jednak u niego wiele inspiracji.