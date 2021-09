Doświadczonemu werbliście prawicy nasuwają się dwie refleksje. Pierwsza: liczenie na to, że akurat w naszym obozie uda się zręcznie połączyć wojenne wycie z poczciwością, bo przecież wszyscy chcemy dobrze, zawiedzie. W tęczowej koalicji na pewno są właśnie takie osoby, o których myśli Hartman – czasem zbyt gorączkowo formułujące poglądy, lecz w gruncie rzeczy pragnące zrozumienia i łatwo przyjmujące dobre rady. Ileż to atramentu wylali tacy publicyści prawicy, jak Piotr Zaremba, Piotr Skwieciński, Michał Szułdrzyński, Kataryna, Robert Mazurek czy chociażby Wróbel Jan, aby powściągać szaleństwo „naszej strony”. Aby akces do prawicy nie musiał oznaczać jednoczesnego rozwodu z klasą rozumnego Polaka i chrześcijanina (chociażby tylko kulturowego). Tyle z tego mamy, że Zaremba został z prawicy wykluczony, Mazurka uważa się za zdrajcę, a Wróbla za pajaca (co zresztą Mazurka denerwuje, bo wolałby, aby było odwrotnie). Kiedy przychodzi rewolucyjna pora roku, normalsi idą w odstawkę, wygrywa, jak przy innej okazji napisał Henryk Sienkiewicz, „czerń”. Oczywiście, oczywiście, lewica progresywna to zupełnie inne środowisko , tam „czerni” jest tylko troszkę, normalsi bez większego trudu zapanują nad nią… Aha…