Dlaczego twierdzę, że „Obiad w Rzymie” to rzecz (pośrednio) rozliczeniowa? A dlatego, że Viestad jako punkt wyjścia obrał kuchnię włoską – obsesyjnie tożsamościową, tradycyjną do bólu, nieskomplikowaną, wręcz fizycznie wrośniętą w regionalne obyczaje i produkty, dążącą do „domowości” i wierności recepturom. Innymi słowy, skupioną na przeszłości do tego stopnia, że jest skłonna mityzować nawet zjawiska stosunkowo niedawne – Norweg barwnie opisuje to zjawisko na przykładzie carbonary, makaronu z jajkiem, czarnym pieprzem, serem pecorino i kawałkami podwędzanego podgardla (guanciale). Potrawa, która uchodzi za odwieczny fundament rzymskiej kuchni, powstała najpewniej ok. 1945 r., gdy stacjonujący w stolicy Włoch amerykańscy żołnierze zapragnęli dostać od miejscowych kucharzy i kucharek jakiś – w ich mniemaniu – jadalny posiłek: ze swojej strony wnieśli trudno dostępne na rynku składniki (jajka, bekon, śmietankę), a gdy tylko wrócili do Stanów, Rzymianie rychło „naprawili” przepis tak, by pasował do ich własnych podniebień. A następnie wynieśli go na ołtarze.