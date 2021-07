Zapomnijmy teraz o opium i Kompanii, a skupmy się na zastosowanym modelu biznesowym. Oto mamy towar , którego produkcja oraz sprzedaż budzi wielkie opory moralne. I ci, którzy handel organizują, nie mogliby go oferować u siebie. Zarabiają jednak krocie na sprzedawaniu tego samego towaru daleko od swoich granic. Out of sight, out of mind (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal) – jak powiada angielskie przysłowie. A Branko Milanović pyta, czy to nie jest to samo, co się dzieje dziś z ekologią.