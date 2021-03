Spośród powołanych do rady samodzielnych pracowników nauki do tego ostatniego zadania nada się niewątpliwie przewodniczący gremium prof. Marek Szydło, specjalista w zakresie publicznego prawa gospodarczego. Być może, pod pewnymi względami, również prof. Sabina Grabowska (konstytucjonalistka) oraz prof. Filip Ciepły (karnista). W odniesieniu do spraw organizacji nauki też znajdzie się parę osób mających w życiorysie doświadczenia rektorsko-dziekańskie. Reszta to, owszem, jeszcze kilkoro prawników, z tym że zajmujących się np. filozofią prawa, historią doktryn, prawem kanonicznym lub prawem rzymskim. Do tego historycy (m.in. od starożytności i od dziejów nauki, głównie XVII-wiecznej chemii), badacz dawnej literatury polskiej oraz archeolog. Fachowców od ekonomii i finansów, zarządzania, prawa międzynarodowego publicznego, administracji, stosunków międzynarodowych, polityk publicznych, marketingu, komunikacji społecznej, mediów czy bezpieczeństwa – brak, choć to akurat specjalności w strategicznym doradztwie dość użyteczne. Uzupełniają ten profesorski zestaw doktorzy, wśród nich dwaj zaufani urzędnicy premiera (prezes Rządowego Centrum Legislacji i dyrektor departamentu w kancelarii). W roli wisienki na torcie występuje jeszcze teolog.