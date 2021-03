Brytyjski raport „The Meaning of Work” zwraca uwagę, że płaca jest najważniejszym czynnikiem, którym kierujemy się, szukając zatrudnienia. To nic odkrywczego, bo pracujemy po to, by zarobić. Satysfakcja z pracy jest ważna, lecz pojawia się wtedy, gdy pensja się zgadza. Autorzy badania sprawdzili, czy brytyjscy pracownicy mają dostęp do tej kluczowej informacji. W tym celu przeanalizowali oferty zamieszczone na portalu Indeed w kwietniu 2019 r. Okazało się, że tylko w 42 proc. ogłoszeń była wzmianka o zarobkach. „Dlaczego pracodawcy nie umożliwiają kandydatom łatwego dostępu do najważniejszej informacji, której ci potrzebują?” – zapytano celnie w konkluzji. No właśnie, dlaczego w ogóle pojawiają się oferty pracy bez wskazanej płacy? To tak, jakby w sklepie wystawiać produkty bez cen.