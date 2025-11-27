Z Pawłem Zalewskim rozmawia Marcin Fijołek, Polsat

Właśnie wrócił pan z USA. Co się tam mówi o negocjacjach pokojowych?

Dla mnie najważniejsze jest głębokie przekonanie, że Amerykanie rzeczywiście chcą doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Druga kluczowa sprawa – w żaden sposób nie może się to odbić na wschodniej flance NATO i całym Sojuszu. Słyszeliśmy sporo głosów – i w Polsce, i za granicą – że szykuje nam się jakieś tąpnięcie. Nic bardziej mylnego. Uzyskałem zapewnienie, że nie ma tego w planach. Rozmawialiśmy też o takim poziomie współpracy polsko-amerykańskiej, który w zasadzie wyklucza scenariusz, w którym stajemy się mniej bezpiecznym państwem. Czy rozmowy zakończą się sukcesem? Trudno powiedzieć. Największym problemem jest Rosja. Na razie nic nie wskazuje, by rzeczywiście chciała rozejmu i pokoju.

Co jest przygotowywane dla Polski? Pierwotnie w planie była mowa o myśliwcach – europejskich lub NATO – które miałyby stacjonować w naszym kraju. Później ten punkt wykreślono.

Wywalczyliśmy jego usunięcie, bo dla wszystkich musi być jasne, że to, co dotyczy Polski, nie może być przedmiotem negocjacji państw trzecich ponad naszymi głowami. Koniec, kropka. To, czy stacjonują u nas myśliwce, czy inne samoloty o określonych zdolnościach wojskowych, jest naszą suwerenną decyzją. I zostało to uszanowane. Dywagacje o tym, dlaczego ta kwestia w ogóle pojawiła się w założeniach, zostawiam analitykom. Nie ma co tego roztrząsać.

Siedział pan przy jednym stole z podsekretarzem obrony Elbridge'em Colbym. Co amerykańscy decydenci mówią o Rosji, gdy znikają kamery i dyktafony? Dziwacznych, dwuznacznych wypowiedzi było sporo.

Zaplecze prezydenta Donalda Trumpa jest różnorodne. Są w nim także ludzie gotowi pójść na daleko idące ustępstwa wobec Rosji, byle zakończyć wojnę. Dziś inicjatywę w rozmowach przejął Departament Stanu – i to z naszej perspektywy bardzo dobra informacja. Media potrafią długo analizować jeden czy drugi cytat kogoś z otoczenia Trumpa, ale w wypadku tej administracji skupiłbym się na czynach, a nie słowach. A fakty są takie, że Rosja obłożona jest poważnymi amerykańskimi sankcjami. W okresie prezydentury Trumpa zostały one jeszcze zwiększone. Zarazem Europejczycy kupują w USA broń dla Ukrainy.

Zwróciłbym też uwagę na pewien punkt, który zaczął się pojawiać w tych kruchych porozumieniach. Przy rozmowie o gwarancjach dla Ukrainy, które miałyby pomóc utrzymać rozejm czy pokój, pojawił się temat udziału Amerykanów. To rzecz nowa, do tej pory mówiliśmy wyłącznie o koalicji chętnych, która miała mieć charakter europejski.

Może zbyt szybko powiedzieliśmy twarde „nie” udziałowi w misji stabilizującej?

Najważniejsze jest to, że rozmawiamy o czasie ewentualnego pokoju, warunkach powojennych. Jeżeli dojdzie do zawieszenia broni i Ukraina podtrzyma zainteresowanie obecnością koalicji chętnych na jej terytorium, to Polska będzie w tym procesie odgrywała fundamentalną rolę. Bez naszego kraju on się po prostu nie odbędzie. Nasze siły zbrojne będą kluczowe dla sukcesu koalicji chętnych – będą gwarantować bazy i logistykę dla całej operacji. Polska ma też mieć jedno z czterech dowództw: dowództwo wsparcia (obok lądowego, powietrznego i morskiego). Będziemy uczestniczyć we wszystkich procesach związanych z realizacją tej operacji. Jeśli samoloty koalicji chętnych będą miały strzec ukraińskiego nieba, to naturalnie, że będzie to odbywało się z naszego terytorium, choć szczegółowe elementy będą uzgadniane z nami na bieżąco.

Amerykanie rozumieją to podejście?

Sekretarz Colby mówił o Polsce, że jest praktyczna i realistyczna – właśnie w tym kontekście.

Trochę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której mamy u siebie całą logistykę, ale nie wyślemy ani jednego pilota czy żołnierza.

Na pewno taka misja odbędzie się bez polskich żołnierzy na lądzie, bo uważamy, że mamy tu własne dylematy strategiczne, do których musimy się odnosić. Inaczej niż inne kraje Europy Zachodniej Polska graniczy z Rosją i zdominowaną przez nią militarnie Białorusią. Naszą rolą będzie więc zapewnianie bezpieczeństwa od strony naszej wschodniej granicy. Jest to fundamentalne zadanie. Bardzo bym nie chciał, by potencjalny udział Polski w tej operacji był lekceważony.

Donald Trump rozmawiał z prezydentem Finlandii, premier Włoch. W Genewie pojawili się szefowie kilku rządów państw Unii Europejskiej. Dlaczego ani Amerykanom, ani Ukraińcom nie jesteśmy potrzebni przy stole negocjacyjnym? Dlaczego nikt nie poprosił Karola Nawrockiego i Donalda Tuska, by przedstawili swój punkt widzenia?

Akurat premier Tusk przy okazji szczytu UE–Afryka uczestniczył w rozmowach liderów na temat tego procesu...

Ale to było już po Genewie.

To prawda, zwracam jednak uwagę, że teza o tym, iż premier nie rozmawia o tej sprawie z przywódcami europejskimi, jest fałszywa. W stałym, roboczym kontakcie ze swoimi odpowiednikami w innych krajach jest minister Kupiecki.

Celem Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zresztą popieram, jest to, by sprawy obronne były wyłączone z codziennej młócki politycznej. Gdyby wszyscy tak myśleli, to nasza pozycja byłaby dużo silniejsza.

W Ameryce dostrzegają tę naszą młóckę? O ambasadorów, o nominacje itd.?

Stany Zjednoczone nie są krajem, w którym panuje konsensus. Amerykanie są więc przyzwyczajeni do polityki prowadzonej przy dwóch silnych obozach. Moją intencją jest odnoszenie się do tego, co wspólne, a nie tego, co dzieli. Powiem tylko tyle: sytuacja, w której dochodzi do konfliktu o nominacje na stopień oficerski tych, którzy są na pierwszej linii wysiłków w zakresie bezpieczeństwa – jak funkcjonariuszy wywiadu czy kontrwywiadu – nie wzmacnia naszej pozycji.

Po wizycie Karola Nawrockiego w Białym Domu usłyszeliśmy o scenariuszu wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Pan też o tym rozmawiał w USA. Na czym ma to polegać?

Możemy powiedzieć o tym, o co zabiegamy: chcemy wzmocnienia zdolności wojskowych USA w Polsce.

Co to znaczy w praktyce?

Chodzi o zdolności wojskowe do różnego rodzaju działań, które wynikają choćby z rozmieszczenia w Polsce ludzi, broni i sprzętu. Wiem, że brzmi to ogólnikowo, ale o szczegółach nie mogę jeszcze mówić. Amerykanie dostrzegają i rozumieją, jak ważny jest status naszego kraju – także jako graniczącego z Rosją państwa przyfrontowego. Rozumiem emocje w naszej debacie publicznej, gdy na stole pojawia się 28 punktów, które – jak już wiemy – były mocno inspirowane przez Rosję. Ale spójrzmy szerzej: nasze relacje z Amerykanami są żelazne, a nasz status przez ostatnie 35 lat tylko się wzmacniał kosztem wyrzeczeń. Wystarczy porównać, jak my wykorzystaliśmy ten czas, a jak Ukraina, i popatrzeć, gdzie obecnie jesteśmy.

Wszyscy znamy tę opowieść ku pokrzepieniu serc.

To nie tylko gadanie ku pokrzepieniu serc, lecz także bardzo konkretne plany obronne NATO, których Rosja się śmiertelnie boi. Efektywność Sojuszu jest przez nią bardzo wysoko oceniana. Za tym idą konkretne zapewnienia dla Polski.

Z programu SAFE Polska ma dostać prawie 44 mld euro w formie – jak mówił premier – praktycznie darmowych kredytów. Opozycja podkreśla, że pieniądze może i są, ale trafią do niemieckich, francuskich czy szwedzkich firm.

Trzeba będzie mocno się wgryźć w szczegóły, ale będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wyślemy nasze plany i zostaną one ocenione przez Komisję Europejską. Nasze założenie jest takie, że najwięcej środków chcemy zainwestować w polski przemysł zbrojeniowy. W czasie naszej prezydencji wyszarpaliśmy w negocjacjach, by zostały zaliczone nie tylko wielkie plany konsorcjów, lecz także pojedyncze zlecenia, a nawet projekty w trakcie realizacji. W praktyce program SAFE będzie więc finansował już to, co się buduje, np. przy Tarczy Wschód.

Ale gdy diabeł tkwi w szczegółach, to siłą rzeczy można zastanawiać się, kto najwięcej na tym zarobi. Nie mamy takiej zbrojeniówki jak Niemcy czy Szwedzi.

Waga zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu obronnego była budowana przez prawie 30 lat. Jeżeli chcielibyśmy, żeby więcej kasy było inwestowane w polski przemysł – z czym się fundamentalnie zgadzam – to należy zadać pytania: dlaczego przez osiem lat rządów politycy, którzy teraz biją na alarm, nie zwiększyli radykalnie zdolności polskiego przemysłu obronnego, gdy mieli na to czas? To kluczowa kwestia w kontekście dyskusji o tym, jaki procent środków z SAFE dla Polski zostanie w naszej zbrojeniówce. Zawsze mogłoby być więcej, ale gwarantuję, że to będzie naprawdę duży procent. ©Ⓟ