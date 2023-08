Czy dotację przekazywaną dla niepublicznej placówki oświatowej (przedszkola) w paragrafie 254 można w całości ująć w rozdziale 80104? Dotacja dotyczy m.in. uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W pierwszej kolejności warto przypomnieć aspekt materialno-prawny związany z podaną w zapytaniu dotacją, co oznacza odwołanie się do ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Mianowicie z art. 17 ust. 3 tego aktu prawnego wynika, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym i niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Tym samym nie ma wątpliwości co do tego, że gmina jest prawnie umocowana do przekazywania dotacji na uczniów przedszkoli niepublicznych. Dotyczy to zarówno dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Istotne rozgraniczenie

Należy jednak podkreślić, że opisany wyżej obowiązek gminy wobec przedszkola nie oznacza, że dotacja w całości kierowana do tej placówki może być ujmowana w podziałce klasyfikacyjnej 80104 oznaczonej jako „Przedszkola”. W tym zakresie rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza bowiem istotne rozgraniczenie pochodzenia środków – właśnie w kontekście opisanego wyżej podziału na dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Ma to normatywne uzasadnienie w występowaniu innego dodatkowego rozdziału w kwalifikacji, który jest związany ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Rozdziałem tym jest 80149 mający oznaczenie: „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Z opisu tego rozdziału wynika, że ujmuje się w nim wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”.

Ubocznie należy dodać, że wskazany przez czytelnika paragraf wydatkowy (dotacyjny) 254, mający oznaczenie „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”, jest właściwym wyborem.

Z kontroli RIO

Na kanwie poruszonej problematyki użyteczne może być stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 marca 2023 r. (znak WK-602/14/2023). W podanym dokumencie stwierdzono bowiem nieprawidłowość polegającą na tym, że: „Dotacja dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w (…) roku ujmowana była nieprawidłowo w rozdziale 80104, § 2540 klasyfikacji budżetowej (łącznie dotacja na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych)”. Jak zwróciła uwagę łódzka RIO, „zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego klasyfikowana jest w rozdziale 80149”. W efekcie w ramach wniosku pokontrolnego nakazano jednostce ujmowanie wydatków z tytułu dotacji oświatowej przekazywanej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149.

Podsumowując, można wskazać, że w podanym stanie faktycznym nie można ujmować całej dotacji oświatowej w rozdziale 80104, gdyż do wydatków dotacyjnych na dzieci niepełnosprawne należy zastosować odrębny rozdział 80149, przy czym podany w zapytaniu paragraf 254 jest właściwym wyborem. ©℗