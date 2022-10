Co ważne, wyłączenie to – chociaż zawiera aspekt przedmiotowy przejawiający się poprzez wymóg, by spółka samorządowa prowadziła gospodarkę komunalną – w istocie ma charakter generalny i stricte podmiotowy. Jeżeli bowiem nawet taka spółka oprócz swojej podstawowej działalności (np. zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków) dodatkowo wykonuje działalność o charakterze komercyjnym (np. korzystając z parku maszyn i fachowych zasobów personalnych, dodatkowo wykonuje roboty budowlane), nie skutkuje to (inaczej niż do tej pory przy zastosowaniu jedynie wyłączenia dla cen regulowanych) koniecznością prowadzenia analizy i badania, czy jednak spółka nie podlega pod podatek minimalny. Według przepisów wprowadzonych ustawą z 7 października 2022 r. o zmianieustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania tego numeru do druku oczekuje ona na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw), zgodnie ze zgłaszanymi postulatami, prawodawca całkowicie, podmiotowo wyłączył z grona podatników podatku minimalnego spółki komunalne wykonujące działalność komunalną – nie tylko w zakresie przychodów z takiej działalności. Niewątpliwie zatem jest to dobra informacja dla ww. spółek komunalnych.