Brak kontrasygnaty nie powoduje, że dana czynność prawna jest nieważna, lecz pozbawia ją skuteczności. Oznacza to, że jeżeli kontrasygnata zostanie udzielona (np. w terminie wyznaczonym przez stronę, która zawarła z JST umowę), to ostatecznie dojdzie do zawarcia skutecznej umowy. Brak kontrasygnaty, chociaż nie powoduje automatycznie nieważności, powoduje jednak wadliwość czynności prawnej i wadliwość ta wymaga usunięcia. Do naprawienia już zawartej umowy (konwalidacji) może dojść poprzez późniejsze udzielenie kontrasygnaty. Wyjątkiem od tej zasady są te czynności prawne, o których mowa w art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Polegają one na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych. Kontrasygnata skarbnika odnosi się do ich ważności. Jej brak z mocy prawa całkowicie dyskwalifikuje wymienione czynności prawne. Jest to najpoważniejszy problem związany z nieobecnością skarbnika w jednostce. Niemniej ze względu na wagę tych czynności dla samorządowych finansów, ich bezpośrednie związanie z kontrasygnatą skarbnika należy uznać za zasadne.