Tylko pozornie. Bo choć jednostkom organizacyjnym JST dano zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie się do niej, to zarządy już teraz mogą wybrać elektroniczną postać raportów. Może je do tego także skłonić nowy obowiązek stosowania tylko takiej formy do sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144; dalej; nowe rozporządzenie) weszło w życie 22 stycznia 2022 r. i generalnie po raz pierwszy stosuje się je do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2022 r. Jednak od tej zasady przewidziano wyjątki. Od razu czy później