Zaginęła para nastolatków spod Łodzi

16-letnia Joanna Cieplucha i 16-letni Karol Szewczyk, mieszkańcy województwa łódzkiego, zaginęli 9 października. Tego dnia byli widziani w godzinach porannych w okolicach miejscach swojego zamieszkania. Od tego czasu nie było żadnych konkretnych informacji o ich losie, a telefony nastolatków pozostawały wyłączone.

Gdzie przebywają Joanna i Karol? Trop prowadzi do Czech

Jak donoszą media, po prawie dwóch tygodniach od zaginięcia Joanna skontaktowała się z rodziną przez komunikator internetowy. „Dziennik Łódzki” napisał, że śledczy ustalili także, że para mogła przebywać w Czechach. Nastolatków zarejestrowała tam kamera miejska, a policja nie ma wątpliwości co do ich tożsamości. Funkcjonariusze nie ujawnili jednak dokładnej lokalizacji, w której nastolatkowie zostali nagrani.

Planowane zaginięcie? Policja wyjaśnia okoliczności

Mł. asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód w rozmowie z dziennikiem podkreśla, że zaginięcie pary prawdopodobnie było zaplanowane. Według niej nastolatkowie unikają kontaktu i nie chcą zostać odnalezieni, dlatego wciąż zmieniają miejsce pobytu.

Jak wyglądają zaginieni 16-latkowie? Dane i zdjęcia

Z ustaleń śledczych wynika, że 9 października 2025 r. nastolatkowie wyszli z domów z plecakami, jak zwykle, idąc do szkoły. Do placówki jednak nigdy nie dotarli i wcześniej nie kontaktowali się ani z rodziną, ani z przyjaciółmi.

Oboje mają 16 lat. Joanna Cieplucha mierzy 160 cm wzrostu, ma szczupłą sylwetkę, ciemnobrązowe włosy do ramion i piwne oczy. Karol Szewczyk ma 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy oraz krótkie, ciemno-blond włosy. Jego charakterystycznym znakiem jest blizna na prawym łokciu.