Zatem w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na dorozumiane (milczące) trwanie umowy, gdyż wynajmujący (np. gmina) po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów windykacji występuje do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu mieszkalnego (po uzyskaniu prawomocnego wyroku możliwe jest przeprowadzenie eksmisji), to taką sytuację należy ocenić jako brak zgody na dalsze korzystanie z nieruchomości przez lokatora. W takim przypadku wynajmujący (np. gmina) ma prawo do potraktowania naliczanego odszkodowania jako niepodlegającego opodatkowaniu VAT (interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 14 maja 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.155.2019.2.MN; z 28 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.920.2018.2.MN). Natomiast jeżeli wynajmujący (np. gmina) – z różnych względów – toleruje stan, w którym przy braku formalnego stosunku prawnego inny podmiot korzysta z należącej do niego rzeczy (budynku, lokalu, gruntu), to otrzymane w takich okolicznościach wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy stanowi zapłatę za świadczenie usług i podlega opodatkowaniu VAT (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.920.2018.2.MN).