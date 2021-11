Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przewiduje ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania tego numeru do druku wciąż czekała na podpis prezydenta). Przewiduje ona, że nowy system do e-faktur ruszy już od 1 stycznia 2022 r. Początkowo korzystanie z niego będzie dobrowolne, a dopiero od 2023 r. stanie się obowiązkowe. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego.

Dostęp dla wszystkich czy tylko dla wybranych

E-faktury w praktyce mogą mieć znaczenie dla wszystkich jednostek organizacyjnych gmin. To efekt centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzonej kilka lat temu. Jak przypomina Paweł Buda, doradca podatkowy z Kancelarii Cabaj & Kotala, podatnikiem VAT jest jednostka samorządu terytorialnego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. – Aby więc JST mogły sprawnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur, konieczne jest zapewnienie dostępu do konta JST wszystkim osobom odpowiedzialnym za wystawianie faktur VAT w każdej z jednostek organizacyjnych danej JST – mówi Paweł Buda.

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens, podkreśla przy tym, że dopóki wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF nie stanie się obowiązkowe, dopóty nie będzie konieczności, aby wszystkie jednostki miały równocześnie dostęp do tego systemu. – Gmina może podjąć decyzję, że stosuje KSeF np. tylko do faktur wystawianych przez pracowników urzędu, pozostawiając faktury wystawiane przez jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe poza systemem – uważa Agnieszka Bieńkowska. Dodaje jednak, że centralizacja rozliczeń VAT na pewno nie ułatwi samorządom wdrożenia fakturowania ustrukturyzowanego. – Wprowadzając podobne rozwiązanie, gminy będą musiały pilnować takich kwestii jak właściwe numerowanie faktur w KSeF czy też udzielenie odpowiednim osobom niezbędnych uprawnień oraz związanych z tym zakresów odpowiedzialności – wskazuje Bieńkowska. Trudnością – jej zdaniem – może być również to, że nie wszystkie faktury będą wystawiane w KSeF. – Przygotowując plik JPK, gminy będą musiały pilnować, które faktury zaciągnąć do JPK z KSeF, a które z innych systemów – wskazuje ekspertka.

Aktualizacja procedur i niezbędne wydatki

Ponadto – dodaje Paweł Buda – ze względu na to, że stosowanie e-faktur wymaga akceptacji odbiorcy faktury , jeśli jedna jednostka organizacyjna JST wyrazi zgodę danemu dostawcy, to spowoduje, że wszystkie pozostałe jednostki organizacyjne tej JST będą musiały akceptować e-faktury wystawiane przez tego dostawcę. – Dlatego rozpoczęcie stosowania KSeF będzie wymagało od JST aktualizacji procedur dotyczących rozliczania VAT – uważa Paweł Buda.

Również Agnieszka Bieńkowska przyznaje, że wdrożenie KSeF będzie wymagało zmian w obowiązujących procedurach. Po pierwsze – tłumaczy – nie wszystkie dokumenty będą mogły być wystawiane w nowym systemie. – Poza KSeF pozostaną np. faktury VAT RR, faktury proforma czy noty korygujące. Obowiązujące procedury będą musiały zatem wskazywać, jakie dokumenty mają być wystawiane w KSeF, a jakie poza tym systemem – mówi Bieńkowska. Po drugie, wdrożenie KSeF może wymagać weryfikacji zawieranych umów . – Powszechną praktyką jest określanie terminu płatności na podstawie daty otrzymania faktury przez nabywcę. Jeśli dla potrzeb rozliczeń VAT faktura wystawiana za pośrednictwem KSeF ma być uważana za otrzymaną w dniu nadania jej numeru systemowego, to powstaje pytanie, czy w taki sam sposób ma być określany dzień otrzymania faktury dla potrzeb ustalenia, od kiedy biegnie termin płatności – zastanawia się Agnieszka Bieńkowska.

– Każda gmina będzie podejmowała własną decyzję, czy skorzystać z nowego systemu e-faktur. Z moich rozmów z samorządami wynika natomiast, że większość zamierza zacząć wystawiać faktury w KSeF dopiero wtedy, gdy będzie to obowiązkowe – mówi Bieńkowska. Główną przyczyną takiej decyzji są względy finansowe. Gminy współpracują bowiem z dostawcami systemów finansowo-księgowych na zasadzie abonamentów, w ramach których dostawca zobowiązany jest dostosowywać program do obowiązujących przepisów prawa.

– Jeśli gmina poczeka do momentu, kiedy wystawianie faktur w KSeF stanie się obowiązkowe, to koszt dostosowania programu finansowo-księgowego poniesie dostawca. Jeśli natomiast zdecyduje się wdrożyć KSeF wcześniej, może to zostać potraktowane jako modyfikacja na życzenie i w konsekwencji dodatkowo płatne – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Paweł Buda przyznaje, że obecnie zainteresowanie JST wdrożeniem KSeF jest niewielkie. Wskazuje jednak na inną przyczynę niż finansowa. – Moim zdaniem przyczyną jest m.in. fakt, że główne rozwiązania wprowadzone przez ustawodawcę, które mają stanowić zachętę do korzystania z KSeF, tj. ułatwienia w rozliczaniu korekt VAT oraz skrócenie terminu na zwrot VAT, mają niewielkie znaczenie dla JST – stwierdza Buda. Tłumaczy, że ze względu na zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT realizowanych przez JST rzadko są one zobowiązane do korygowania wystawianych przez siebie faktur, a w swoich miesięcznych rozliczeniach VAT występuje z reguły w pozycji do zapłaty, a nie do zwrotu.

KSeF czy PEF, a może jeden i drugi

Nowy Krajowy System e-Faktur będzie odrębnym systemem od już funkcjonującej Platformy Fakturowania Elektronicznego (PEF), czyli systemu faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). – System faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach KSeF nie będzie zastępował systemu faktur ustrukturyzowanych wystawianych na PEF. Tak wynika z uchwalonych przepisów, a także z uzasadnienia do nowelizacji – mówi Agnieszka Bieńkowska. Ministerstwo Finansów wprost w nim wskazało, że faktura wystawiona w systemie PEF nie będzie fakturą ustrukturyzowaną w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. – Obydwa systemy, przynajmniej w początkowym etapie stosowania e-faktur, będą zatem funkcjonować odrębnie – mówi Bieńkowska.