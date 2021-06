Przypomnijmy, że część B sprawozdania SP-1 należy wypełnić i przekazać w formie dokumentu elektronicznego do właściwej regionalnej izby obrachunkowej (dalej: RIO) w terminie do 20 lipca 2021 r. Należy go przesłać, wykorzystując informatyczny system sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Sprawozdanie wójt (burmistrz, prezydenta miasta) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje otrzymaną od organów podatkowych część B sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 31 lipca danego roku podatkowego.

Przed wypełnieniem części B trzeba sprawdzić aktualność części A. Należało ją przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem RIO w terminie do 11 stycznia 2021 r. (bo 10 stycznia br. przypadał w niedzielę).

2) przedłużyć w drodze uchwały wskazanym w niej grupom przedsiębiorców (którzy muszą spełniać wskazany wyżej warunek dotyczący pogorszenia płynności finansowej) terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września 2020 r., oraz płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. – nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Jeżeli się one zmieniły, to należy je zaktualizować w części A zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli w uchwałach wprowadzono zwolnienia podatkowe, to nie trzeba ich wykazywać w części A.

Aktualizacji części A organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) dokonuje niezwłocznie i przekazuje ją do właściwej RIO. Izba przekazuje ją do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji. Procedura jest taka sama w przypadku stwierdzenia błędu w części A lub B sprawozdania – organ podatkowy przekazuje poprawioną wersję do właściwej regionalnej izby obrachunkowej niezwłocznie, a ta przesyła ją do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji. ©℗