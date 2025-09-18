Przykładem tego zjawiska jest działalność dr. Kamila Stępniaka, wykładowcy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, którego praca naukowa, zaangażowanie w organizacje pozarządowe oraz szeroko zakrojona aktywność w internecie tworzą nowy model prawnika-intelektualisty. Jego niedawne wyróżnienie w konkursie „Pióro Nadziei 2024” stanowi asumpt do refleksji nad znaczeniem i przyszłością publicznej edukacji prawnej.

Wyróżnienie w konkursie

W dobie wszechobecnych mediów społecznościowych i dynamicznych zmian w sferze publicznej rola prawnika, a w szczególności konstytucjonalisty, ulega fundamentalnej redefinicji. Przestaje on być wyłącznie akademickim autorytetem czy uczestnikiem sal sądowych, a staje się aktywnym edukatorem i komentatorem, którego głos dociera do dziesiątek tysięcy obywateli. Przykładem tego zjawiska jest działalność dr. Kamila Stępniaka, wykładowcy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, którego praca naukowa, zaangażowanie w organizacje pozarządowe oraz szeroko zakrojona aktywność w Internecie tworzą nowy model prawnika-intelektualisty. Jego niedawne wyróżnienie w konkursie „Pióro Nadziei 2024” stanowi asumpt do refleksji nad znaczeniem i przyszłością publicznej edukacji prawnej.

Fundamentem działalności dr. Stępniaka jest praca akademicka. Jako wykładowca WSKZ, renomowanej uczelni stawiającej na łączenie teorii z praktyką, kształci przyszłe pokolenia prawników i administratorów. Jego zaangażowanie w dydaktykę jest nierozerwalnie związane z bieżącą analizą stanu praworządności w kraju. Dzięki temu proces nauczania nabiera praktycznego wymiaru, a studenci otrzymują wiedzę osadzoną w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-prawnej. Taki model pracy akademickiej, gdzie kadra naukowa aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, podnosi jakość kształcenia i przygotowuje absolwentów do świadomego funkcjonowania w państwie prawa. To właśnie ta synergia między salą wykładową a sferą publiczną stanowi o sile jego autorytetu.

Innowacyjne podejście

Jednak to, co w sposób szczególny wyróżnia dr. Stępniaka, to jego innowacyjne podejście do komunikacji. Prowadzony przez niego profil na Instagramie, @konstytucjonalista, zgromadził blisko 80-tysięczną publiczność. W przestrzeni zdominowanej przez treści lifestylowe, z powodzeniem tłumaczy on zawiłości prawa konstytucyjnego, komentuje orzeczenia trybunałów i analizuje projekty ustaw. To fenomen, który dowodzi istnienia ogromnego zapotrzebowania społecznego na rzetelną wiedzę prawną podaną w przystępnej formie. Działalność ta jest przykładem nowoczesnej misji publicznej, polegającej na budowaniu świadomości obywatelskiej i dostarczaniu narzędzi do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania państwa. Przekłada on hermetyczny język prawniczy na zrozumiały kod, docierając tam, gdzie tradycyjne formy edukacji prawnej nie mają szans.

Ta nietypowa, lecz niezwykle potrzebna aktywność, zyskuje uznanie samego środowiska prawniczego. Dr Stępniak jest laureatem nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”, a niedawno otrzymał Nagrodę Publiczności w konkursie „Pióro Nadziei 2024” Amnesty International. Wyróżnienia te są symbolicznym potwierdzeniem, że działalność na styku prawa, mediów i edukacji obywatelskiej jest nie tylko zauważana, ale i doceniana. Stanowią one sygnał, że rola prawnika nie ogranicza się już tylko do stosowania prawa, ale obejmuje również jego tłumaczenie i obronę w przestrzeni publicznej.

Działalność dr. Kamila Stępniaka pokazuje, że współczesny konstytucjonalista może, a nawet powinien, być aktywnym uczestnikiem debaty publicznej. Jego praca stanowi dowód na to, że media społecznościowe mogą stać się potężnym narzędziem w rękach ekspertów, służącym do wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. To model, który łączy w sobie rygor akademicki, pasję edukacyjną i odwagę do zabierania głosu w najważniejszych sprawach państwa, wyznaczając tym samym nowe ścieżki dla przyszłych pokoleń prawników.