Każdy może dołączyć, podpisując Deklarację Niezgody na Hejt na hejtoutlovein.pl i pokazać, że głos szacunku jest silniejszy niż głos nienawiści.

Badania przeprowadzone przez T-Mobile nie pozostawiają złudzeń: ponad 80 proc. Polaków uważa hejt w internecie za jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Dla pokolenia Z to już codzienność – aż dwie trzecie młodych osób spotkało się z hejtem osobiście lub w swoim otoczeniu. Powody są różne: wygląd, poglądy, orientacja, pochodzenie. To zjawisko, które nie tylko rani, ale także napędza spiralę odwetu – osoby, które doświadczyły hejtu, pięć razy częściej stają się jego sprawcami.

– Hejt to przemoc – i jak każda przemoc zostawia trwały ślad. Dlatego tak ważne są edukacja i wsparcie, które dają siłę, by nie pozostawać obojętnym. W Fundacji SEXEDPL od lat uczymy, jak reagować na nienawiść, i prowadzimy Antyprzemocową Linię Pomocy – która, dzięki partnerstwu technologicznemu z T-Mobile, dociera do tysięcy osób w całej Polsce. To realna pomoc dla osób doświadczających przemocy. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom jak #HejtOutLoveIn coraz więcej osób odważy się reagować i przerwać milczenie – mówi Martyna Wyrzykowska, Dyrektorka Zarządzająca Fundacji SEXEDPL.

Dobro nie rośnie samo – to my je tworzymy

Hejt dotyka praktycznie każdego z nas – jeśli nie bezpośrednio, to w naszym otoczeniu. Dlatego walka z nim jest wspólną odpowiedzialnością. Tym bardziej, że jego skutki bywają dramatyczne i pozostawiają trwałe ślady w życiu osób, których dotyczy. To właśnie ten problem porusza specjalny spot społeczny z udziałem Dawida Podsiadło. Każdy z nas może włączyć się w tę walkę. Jak? To proste – widzisz hejt w internecie? Reaguj. Zostaw słowa wsparcia, okaż solidarność i dodaj hasztag #HejtOutLoveIn.

Temat hejtu w sieci podejmujemy od dawna – to kolejna odsłona kampanii #HejtOutLoveIn, w której nie tylko mówimy o problemie, ale dajemy też konkretne narzędzia wsparcia. W tym roku działania wpisujemy w naszą szerszą platformę „Burzymy Bariery”, bo hejt to jedna z największych barier, które dzielą ludzi w internecie. Dlatego budujemy partnerstwa, które łączą różne perspektywy: technologiczną, edukacyjną i społeczną. Razem z Fundacją SEXEDPL, chcemy przełamać obojętność i pokazać, że reagowanie na hejt jest naszą wspólną odpowiedzialnością – tłumaczy Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska.

Reaguj na hejt. Podpisz Deklarację Niezgody na Hejt

Każdy z nas może włączyć się w kampanię, podpisując deklarację #HejtOutLoveIn, dostępną na stronie hejtoutlovein.pl. To jasny gest sprzeciwu wobec hejtu i obojętności – pokazanie, że nie chcemy świata, w którym nienawiść zostaje bez reakcji.

Deklarację mogą podpisać zarówno osoby indywidualne, jak i całe organizacje, które chcą włączyć się we wspólne budowanie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni online. Deklarację podpisali już m.in.: Dawid Podsiadło, Anja Rubik, Maciej Zakościelny, Helena Englert, Karolina Dąbrowska, Karolina Pilarczyk, Irena Wielocha i Anna Dec.

/> />

#HejtOutLoveIn to zaproszenie do wspólnego działania – każdy głos to krok ku zmianie. Bo tylko wtedy, kiedy mówimy jednym głosem, możemy naprawdę burzyć bariery. Dołączasz?