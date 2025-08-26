Zgodnie z art. 697 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) dzierżawca musi dokonywać napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Natomiast jeżeli rzecz wymaga napraw, które obciążają wydzierżawiającego, a bez których nie jest przydatna do umówionego użytku, dzierżawca może wyznaczyć wydzierżawiającemu odpowiedni termin na ich wykonanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu dzierżawca może dokonać koniecznych napraw na koszt wydzierżawiającego.

W podanym stanie faktycznym dzierżawca wykonał remont przeciekającego dachu bez uprzedniego wezwania wydzierżawiającego. Choć może to budzić wątpliwości, w praktyce sądy dopuszczają dochodzenie zwrotu takich nakładów na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (por. wyrok SA w Szczecinie z 10 września 2015 r., sygn. akt I ACa 576/15). To jednak zupełnie inna procedura niż umorzenie zaległości czynszowych.