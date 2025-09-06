Składka zdrowotna od dochodu może przynieść ulgę części podatników, ale dla innych oznaczać będzie realny wzrost obciążeń. Kluczowe znaczenie będą miały forma opodatkowania i wysokość zarobków.

Składka zdrowotna od dochodu

Specjaliści zwracają uwagę uwagę na problem etapowego wprowadzania reformy:

– Część firm rzeczywiście skorzysta, ale wielu przedsiębiorców czekają realne straty. Powodem jest głównie dwuetapowość wdrażania zmian. Część już obowiązuje od 2025 roku, a druga dopiero ma zacząć obowiązywać - wyjaśnia Piotr Juszczyk główny analityk InFaktu w blogu.

Sejm nowelizuje przepisy o składce zdrowotnej. Jak zmiany wpłyną na sytuację przedsiębiorców?

4 kwietnia 2025 r. Sejm zatwierdził nowelizację przepisów o składce zdrowotnej. Najważniejsze punkty reformy to:

nowy sposób naliczania składki zdrowotnej zależny od dochodu lub przychodu,

stała kwota składki do określonego limitu,

brak możliwości odliczenia części składki od podatku – niezależnie od formy opodatkowania.

Dla części przedsiębiorców będzie to oznaczało prostsze rozliczenia i niższe składki, ale dla innych – większe obciążenia finansowe.

Ryczałt a składka zdrowotna – korzyści dla jednych, wysokie koszty dla najlepiej zarabiających

Przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym zapłacą w 2026 roku stałą składkę zdrowotną w wysokości ok. 337 zł miesięcznie, jeśli ich roczny przychód nie przekroczy ok. 335 tys. zł. To zmiana korzystna – obecnie kwota jest wyższa.

Problem zaczyna się powyżej tego progu. Od nadwyżki trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (ok. 27,9 tys. zł miesięcznie) składka wyniesie 3,5%. Oznacza to, że ryczałtowiec z rocznym przychodem 1 mln zł zapłaci ponad 2277 zł miesięcznie – to o ponad 800 zł więcej niż dziś.

Jak podkreśla Piotr Juszczyk:

„A przecież ryczałt jest podatkiem od przychodu, nie można więc odliczyć kosztów prowadzenia działalności.”

To dodatkowy problem, bo brak prawa do odliczenia 50% zapłaconych składek od dochodu oznacza również wyższy podatek.

Karta podatkowa – bez ulgi, z wyższą składką zdrowotną

Mikroprzedsiębiorcy na karcie podatkowej – a jest ich ok. 690 tys. – odczują zmianę szczególnie dotkliwie. Zasady naliczania składki (9% z 75% minimalnego wynagrodzenia) pozostaną bez zmian, jednak:

zniknie możliwość odliczenia jej części od podatku,

wzrośnie sama składka – do ok. 338 zł miesięcznie, czyli o blisko 8%.

To efekt wzrostu płacy minimalnej, od której uzależniona jest wysokość składki.

Skala podatkowa – niższe składki i przewidywalność. Oto przedsiębiorcy, którzy mniej wydadzą na zdrowie

Największymi beneficjentami reformy będą przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. W 2026 roku:

składka zdrowotna wyniesie ok. 337 zł miesięcznie przy dochodach do 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia (ok. 13,9 tys. zł),

powyżej tego progu naliczana będzie stawka 4,9% od nadwyżki.

Efekt? Przedsiębiorca z dochodem 5000 zł miesięcznie zapłaci o ponad 110 zł mniej niż obecnie. Co ważne, w tej formie opodatkowania składka będzie przewidywalna i niezależna od każdej wahania przychodu.

Na pierwszy rzut oka także przedsiębiorcy na podatku liniowym zyskają – standardowa składka spadnie do ok. 337 zł miesięcznie, a dopiero po przekroczeniu dochodu 13,9 tys. zł miesięcznie pojawi się dodatkowe 4,9% od nadwyżki.

Problem w tym, że zniknie prawo do odliczenia składki od dochodu. W praktyce, przy dochodach 15 000 zł miesięcznie, obniżka samej składki dałaby 303 zł oszczędności, ale brak ulgi sprawi, że realny zysk wyniesie ok. 160 zł miesięcznie.

Wysokość składki zdrowotnej dla osoby współpracujących i wspólników – ich też będą zmiany

Reforma obniży składkę zdrowotną dla osób współpracujących z przedsiębiorcami – z obecnych 577 zł do ok. 338 zł miesięcznie.

Dla wspólników, komplementariuszy czy akcjonariuszy spółek (z o.o., komandytowych, PSA) zasady pozostają bez zmian – składka liczona będzie od 100% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 9300 zł w przyszłym roku).

Podsumowanie. Zmiany w składce zdrowotnej - więcej przejrzystości czy większe koszty?

Choć celem reformy jest uproszczenie systemu i obniżenie stawek, w praktyce wiele zależy od formy opodatkowania i poziomu zarobków.

Najwięcej stracą:

najlepiej zarabiający ryczałtowcy,

przedsiębiorcy na karcie podatkowej,

część podatników liniowych.

Zyskają: