Od 1 października 2025 r. ruszy w Polsce system kaucyjny. W praktyce oznacza to, że te placówki handlowe, które oferują napoje w butelkach PET o pojemności do 3 l oraz metalowych puszkach o pojemności do 1 l, będą musiały doliczać do ceny tych produktów zwrotną opłatę. Zaś sklepy o powierzchni większej niż 200 mkw. dodatkowo będą musiały przyjąć od klientów puste opakowania i wypłacić za nie kaucję. Te obowiązki dotyczą wyłącznie tych opakowań, które zostaną oznaczone przez ich producentów specjalnym znaczkiem kaucji. Należy się więc spodziewać, że z czasem, choć nie od razu, wszystkie butelki PET i puszki zostaną objęte systemem kaucyjnym.

Apteki w systemie kaucyjnym