Resort rozwoju zgłosił autokorektę do przygotowanego przez siebie projektu nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nr z wykazu: UD38). Chodzi m.in. o wyraźne wskazanie, że wnioski składane do CEIDG w sprawie spółek cywilnych będą przekazywane również do naczelników urzędów skarbowych (domagało się tego Ministerstwo Finansów).