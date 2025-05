Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że wprowadzenie tej regulacji jest też konieczne ze względu na rosnącą liczbę publikacji. „Aktualnie MSiG jest przeciążony z powodu lawinowego wzrostu liczby ogłoszeń o wpisie. Wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych stanowią ok. 75,2 proc. ogłoszeń” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. MS informuje również, że przedsiębiorcy zamieszczają rocznie ok. 270 tys. tego typu wpisów.

Monitor Sądowy i Gospodarczy tonie we wnioskach