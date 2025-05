Okazuje się, że wprowadzony w 2018 r. obowiązek rejestracji w KDPW certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych FIZ, a także posiadania agenta emisji doprowadził do szeregu komplikacji. Resort finansów wyjaśnia, że praktyka stosowania tych rozwiązań pokazała, że „model rejestracji niepublicznych FIZ utrudnia realizację celów przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w zakresie zapewnienia przejrzystości transakcji finansowych oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych”.

Przepisy miały służyć ustalaniu „tożsamości uczestników obrotu, pochodzenia środków, ustalenia beneficjentów rzeczywistych czy statusu osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne”. Wprowadzając to rozwiązanie, nie wzięto jednak pod uwagę, że agenci emisji oraz firmy inwestycyjne są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. Wskutek tego „fundusze inwestycyjne i niepubliczny FIZ pozbawieni są dostępu do informacji o certyfikatach ujętych w ewidencji osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych, jak również informacji o certyfikatach inwestycyjnych, które po zawarciu przez agenta emisji umowy o rejestrację certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, zostały przeniesione na rachunki papierów wartościowych”.

Nie sprawdzili się również sami agenci emisji. Resort wskazuje, że ich rolą miało być m.in. „weryfikowanie dokumentacji". MF wskazuje jednak, że „z uwagi na jej ilość, nie ma gwarancji, że weryfikacja ta jest przeprowadzona dokładnie".