Do końca lutego br. właściciele firm, wpisani do tzw. bazy danych odpadowych (BDO), którzy m.in. wprowadzają do obrotu, baterie, akumulatory, opony, a także producenci opakowań, muszą uiścić opłatę roczną. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi zostanie wykreślony z rejestru BDO.

Rejestr BDO - przedsiębiorcy muszą wnieść opłatę roczną

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pozwala na gromadzenie informacji o odpadach. Ma też zapewnić elektroniczną realizację przez przedsiębiorców obowiązków, w tym rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Częścią tej bazy jest rejestr-BDO, który prowadzony jest na bieżąco przez marszałków województw.

Jak poinformowała PAP zastępca dyrektora departamentu ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Monika Maziarz, przedsiębiorcy mają czas na wniesienie opłaty rocznej do końca lutego br.

Za brak opłaty będą kary. Rosną też stawki

"Jeżeli przedsiębiorca nie wniesie opłaty rocznej, zostanie wykreślony z rejestru. A to w konsekwencji może prowadzić do nałożenia na niego kary, za to że prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do BDO" – dodała.

Opłatę muszą uiścić m.in. właściciele firm, wpisani do bazy BDO, którzy m.in. wprowadzają do obrotu, baterie, akumulatory, opony, oleje smarowe a także producenci opakowań, również jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Taki obowiązek mają również przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty w tego typu opakowaniach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska od 2025 r. stawki opłat BDO wzrosną: ze 100 zł do 200 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz z 300 do 800 zł dla pozostałych firm.

Jak podkreśliła Maziarz, jeżeli przedsiębiorca po raz pierwszy dokonuje wpisu do bazy BDO nie wnosi opłaty rocznej, a tylko rejestrową. "Wynosi ona tyle samo, co opłata roczna. Opłatę rejestrową lub roczną wpłaca się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego" – zaznaczyła.

Urzędniczka dodała, że od 2025 roku zmieni się nie tylko wysokość opłaty, ale również to, że dla wszystkich rodzajów odpadów niebezpiecznych będzie musiała być prowadzona ewidencja w bazie BDO.

Maziarz przypomniała, że do tej pory pięć rodzajów odpadów nie podlegało takiemu obowiązkowi. "Od 1 stycznia 2025 roku ewidencję odpadów trzeba będzie prowadzić dla wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych – z wyłączeniem komunalnych" – podała.

Zmiana przepisów w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa Unii Europejskiej. (PAP)