Kilka ministerstw zabiega o to, by w projekcie ustawy o zarządzaniu danymi zastrzec ochronę dla określonych rodzajów informacji. Ministerstwo Cyfryzacji odpiera, że nie ma takiej potrzeby, bo te kwestie regulują już przepisy Unii Europejskiej.

Projekt ustawy tworzy ramy organizacyjne i prawne do korzystania z unijnego rozporządzenia 2022/868 – Aktu w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act; dalej: DGA), z czym jesteśmy już ponad rok spóźnieni. Chodzi o możliwość wykorzystania przez przedsiębiorców niektórych danych będących w posiadaniu instytucji publicznych.

Minister koordynator służb specjalnych uważa, że „brak wskazania wprost, iż projektowanej ustawy nie stosuje się” do działalności służb, „może prowadzić do problemów interpretacyjnych”. Resort obrony narodowej zwraca uwagę, że we wcześniejszej wersji projekt zawierał przepis wyłączający dane, które są chronione ze względów bezpieczeństwa publicznego, obronności lub bezpieczeństwa narodowego, spod przepisów o ponownym wykorzystaniu chronionych danych. Obecnie takiego wyłączenia brakuje – wskazuje MON.

Ministerstwu Zdrowia brakuje wyłączenia stosowania projektowanej ustawy „wobec operatorów usług kluczowych, jako podmiotów mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa narodowego”. Z kolei Ministerstwo Finansów sugeruje uzupełnienie projektu o „przepisy umożliwiające lub wykluczające publikowanie/udostępnianie przetworzonych informacji z zakresu objętego ochroną informacji” i zwraca uwagę na orzecznictwo „dotyczące ograniczeń związanych z udostępnianiem danych objętych tajemnicą prawnie chronioną”. Nawet resort kultury chce chronić tajemnice. Uważa bowiem, że ustawa „powinna zawierać wyrażone wprost i skonkretyzowane przypadki ograniczenia ponownego wykorzystania danych”.

MC tych uwag nie uwzględniło i stwierdziło, że projektowana ustawa służy stosowaniu DGA, które obowiązuje bezpośrednio i reguluje kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego, obrony i bezpieczeństwa narodowego oraz inne poruszone kwestie. „Udzielanie dostępu do chronionych danych nie będzie następowało na podstawie przepisów projektowanej ustawy, ale na podstawie przepisów DGA” – podkreśla resort cyfryzacji.©℗