Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opracowała wstępną wersję projektu ustawy frankowej. Jej wdrożenie ma usprawnić rozstrzyganie spraw dotyczących kredytobiorców zadłużonych w szwajcarskiej walucie i udrożnić sądy, które są zalane dziesiątkami tysięcy tego typu postępowań. Osiągnięciu tego celu mają służyć m.in. możliwość zdalnego przesłuchiwania świadków, wydłużony czas na wnoszenie zarzutu potrącenia i większe zachęty do mediacji. Wraz z otrzymaniem pozwu bank będzie musiał też wstrzymać pobieranie rat kredytu.

Przygotował Adam Pantak

Czy ustawa frankowa, której projekt opracowała właśnie Komisja Kodyfikacyjna, ma szansę rozwiązać problem frankowiczów i uwolnić sądy od dziesiątek tysięcy tego typu spraw?

Konrad Trzaskowski

Tak

Nie wszystkie rozwiązania można uznać za słuszne, ale propozycja, żeby ułatwić rozliczenie w jednym postępowaniu roszczeń obu stron umowy kredytu, jest trafna. Daje szanse na uniknięcie kolejnych tysięcy spraw z powództwa banków przeciwko konsumentom o zwrot równowartości wypłaconego kapitału kredytu. Konieczność składania takich pozwów jest wynikiem przyjęcia przez sądy teorii dwóch kondykcji, która przewiduje, że każdej ze stron umowy uznanej za nieważną przysługuje osobne roszczenie restytucyjne. Wspomniane przeze mnie propozycje legislacyjne mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu i odciążeniu sądów.

Radosław Górski

Tak

Zaproponowane rozwiązania dają szansę na uproszczenie i przyspieszenie procesów sądowych, w których linia orzecznicza została już w pełni ukształtowana i jest korzystna dla konsumentów. Od dawna jest już bowiem jasne, że umowy kredytów frankowych są nieważne, a skutkiem tej nieważności jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Z założeń projektu wynika, że jego autorzy rozumieją problematykę oraz specyfikę spraw frankowych i wiedzą, co stoi na przeszkodzie szybszemu ich rozpoznawaniu. Z ostateczną oceną muszę się jednak wstrzymać do czasu opublikowania projektu ustawy.

Możliwość przesłuchania świadka pisemnie lub zdalnie, nawet mimo sprzeciwu strony, to krok w dobrym kierunku?

Konrad Trzaskowski

Nie

W mojej ocenie nie są trafne tego rodzaju propozycje, które w imię przyspieszenia postępowania zmierzają do wyłączenia w sprawach frankowych podstawowych zasad, jakimi rządzi się proces cywilny. Jedną z gwarancji tego procesu jest umożliwienie stronie skonfrontowania się ze świadkiem w toku ustnej rozprawy (przez zadawanie mu pytań). Zeznania na piśmie w przypadku istotnych świadków wykluczają uzyskanie odpowiedzi od razu po zadaniu pytania, co zwiększa ryzyko, że pisemne zeznania nie będą autentyczne. Ponadto ta forma przesłuchania często wymaga kolejnych tur pytań i odpowiedzi na piśmie, a to w istocie przedłuża postępowanie.

Radosław Górski

Tak

Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka zdalnie albo pisemnie, nawet mimo sprzeciwu drugiej strony, to dobre rozwiązanie. Z mojego doświadczenia wynika, że 99 proc. wszystkich świadków zgłaszanych przez banki swoje zeznania ogranicza do stwierdzenia, że z powodu upływu wielu lat od zawarcia umowy kredytu niczego już nie pamiętają. Zeznania świadków w większości przypadków nie mają większego znaczenia i z reguły dotyczą prostych kwestii spornych. Zeznania w formie zdalnej lub pisemnej uproszczą więc procedurę i ograniczą konieczność odraczania rozpraw z powodu nieobecności świadków.

Prawo do zgłaszania zarzutu potrącenia aż do zakończenia postępowania w II instancji to ukłon w stronę banków i groźba niepewności dla kredytobiorcy?

Konrad Trzaskowski

Nie

Jest to rozwiązanie trafne, pozwala bowiem na szybsze zakończenie całej sprawy, która dotyczy przecież roszczeń nie tylko jednej strony (konsumenta), lecz rozliczenia się obu stron umowy kredytu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału kredytu. W związku z tym umożliwienie sprawniejszego rozliczenia tych roszczeń nie stanowi krzywdy czy niepewności dla kredytobiorcy, a będzie służyć jedynie przyspieszeniu postępowania. Nie ma usprawiedliwienia dla promowania koncepcji, aby konsument otrzymał zwrot całości wpłaconych do banku kwot bez rozliczenia się z kwoty otrzymanej od banku (kapitał kredytu), a więc aby otrzymał darmowe mieszkanie.

Radosław Górski

Nie

Aktualnie obowiązujące ustawowe ograniczenia w zgłaszaniu zarzutu potrącenia są szkodliwe, ponieważ znacznie utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają zabezpieczenie interesów obu stronom procesu. Te ograniczenia budzą również wątpliwości z punktu widzenia zgodności tych przepisów z prawem UE. Strony procesu powinny mieć wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji o skorzystaniu z zarzutu potrącenia po to, aby rozstrzygnąć o wszystkich roszczeniach w ramach jednego procesu sądowego, bez konieczności dochowywania zbędnych, nieuzasadnionych wymogów formalnych.

Czy jako słuszny należy ocenić przepis nakładający na bank obowiązek automatycznego wstrzymywania spłaty rat kredytu z chwilą doręczenia pozwu przez kredytobiorcę?

Konrad Trzaskowski

Nie

Automatyzm nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Wstrzymywanie spłaty kredytu w drodze postanowienia o zabezpieczeniu funkcjonuje prawidłowo. Automatyzm zaś może spowodować nadużywanie tego uprawnienia, np. przez osoby, które podają się za konsumentów, a w rzeczywistości zaciągnęły kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości służącej do prowadzenia działalności gospodarczej. Automatyzm uniemożliwi sądowi dokonanie wstępnego zbadania tych okoliczności przed wstrzymaniem spłat.

Radosław Górski

Tak

Przyznanie konsumentowi prawa do wstrzymania dalszej spłaty kredytu jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ powoduje, że konsument uzyskuje w tym zakresie ochronę na długo przed wydaniem wyroku w jego sprawie. Z uwagi na długi czas oczekiwania na doręczenie pozwów (w niektórych sądach to nawet 12 miesięcy) lepiej byłoby, aby oświadczenie o skorzystaniu z prawa do wstrzymania spłaty konsument zgłaszał bezpośrednio bankowi, poza procesem sądowym. Wstrzymanie spłaty kredytu powinno następować na wyraźny wniosek konsumenta (nie każdy konsument chce bowiem do tego doprowadzić).

Promowana przez Komisję Kodyfikacyjną mediacja to lepsze rozwiązanie niż spór w sądzie?

Konrad Trzaskowski

Tak

Mediacja i zawarcie ugody to co do zasady zawsze korzystniejsze rozwiązanie niż proces sądowy. Banki proponują obecnie bardzo korzystne warunki ugodowego rozliczenia kredytów walutowych. W związku z tym wszystkie inicjatywy mające promować polubowne rozstrzyganie tych sporów zasługują na aprobatę. Ugoda pozwala na szybkie zakończenie sprawy, bez oczekiwania latami na wyrok sądu, jak również na kompleksowe rozliczenie umowy bez konieczności wszczynania kolejnych postępowań, co pozwala uniknąć ponoszenia kosztów sądowych i kosztów pełnomocnika, a także stresu związanego z procesem sądowym.

Radosław Górski

Tak

Mediacja to rozwiązanie korzystne dla konsumenta, ale tylko pod warunkiem że zostanie on poinformowany o roszczeniach, które przysługują mu wobec banku. Konsument musi się dowiedzieć o łącznej kwocie swoich należności (jest to suma wpłaconych rat, składek ubezpieczeniowych, kosztów procesu i należnych odsetek). Powinien również wiedzieć, czy roszczenie banku o zwrot kapitału mogło ulec przedawnieniu. Dopiero uzyskawszy te informacje, konsument może w pełni rozumieć konsekwencje zawarcia ugody związanej z ustępstwami wobec banku. Możliwość zawarcia ugody w formie zdalnej powinna przyspieszyć postępowanie sądowe.