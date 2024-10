W porządku wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się wreszcie długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami i opakowaniami odpadowymi (nr z wykazu: UD45), modyfikujący zasady funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Rząd zajął się propozycjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) po ponad dwóch miesiącach odkładania prac nad nim. W ostatnim czasie do premiera zaapelowały środowiska przedsiębiorców, które domagały się pilnego zatwierdzenia propozycji zmian w przepisach i skierowania ich do Sejmu. Jako powód do pośpiechu wskazywano m.in. to, że zgodnie z obowiązującą dziś ustawą system kaucyjny miał ruszyć już od Nowego Roku. Ostatecznie w procedowanym przez rząd projekcie znalazła się autopoprawka resortu klimatu przewidująca przesunięcie daty rozpoczęcia zbiórek na 1 lipca 2025 r. Jak jednak oświadczył na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk system kaucyjny wejdzie w życie jeszcze później, bo od 1 października 2025 r.

Nowe przepisy wpisują się w obietnice składane branży spożywczej przez resort klimatu przez ostatnie kilka miesięcy. W praktyce oznacza to, że z systemu kaucyjnego na stałe zostaną wyłączone opakowania po napojach mlecznych, natomiast butelki ze szkła wielorazowego zostaną nim objęte dopiero od 2026 r. Resort przychylił się do postulatu wprowadzenia tzw. obiegu zamkniętego kaucji, tzn. wprowadził mechanizm pobierania kaucji na każdym etapie łańcucha dostaw produktu, a nie tylko od klienta w sklepie. Co więcej, prostsza i bardziej przyjazna środowisku ma być również logistyka zwrotna. W praktyce ten sam wóz, który dostarczył napoje w nowych butelkach, będzie mógł także odbierać puste butelki ze sklepu.

Zmieni się również procedura uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie systemu przez operatora. Resort chce, by operatorzy mieli wyznaczany co najwyżej dwuletni termin na uruchomienie zbiórek. Jeśli tego nie zrobią, ich zezwolenia stracą ważność. Każdy operator systemu będzie musiał mieć choćby jeden punkt zbiórek w każdej z prawie 2,5 tys. gmin w Polsce.

Począwszy od 1 lipca 2025 r. kaucja w wysokości 50 gr będzie doliczana do butelek PET o objętości do 3 l oraz do metalowych puszek o objętości do 1 l. Natomiast od 1 stycznia 2026 r. dołączą do tego butelki ze szkła wielorazowego, za które zapłacimy w sklepie więcej o 1 zł. Choć teoretycznie przystąpienie do systemu kaucyjnego jest dobrowolne dla producentów, to już w pierwszym roku funkcjonowania systemu będą oni musieli wykazać się zbiórkami opakowań na poziomie 77 proc. Jak wynika z wyliczeń zaprezentowanych przez resort klimatu, zobowiązanych do wejścia do systemu kaucyjnego będzie ok. 75 tys. przedsiębiorców. ©℗