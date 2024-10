Jeżeli wartość sprzedaży lodów w budce nie przekroczy w skali roku 20 tys. zł, to nie trzeba ewidencjonować jej w kasie fiskalnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który od maja do sierpnia sprzedaje na wynos lody własnej produkcji. Wyjaśnił, że sprzedaż prowadzi z kontenera posadowionego na betonowym bloczku. Klienci nie korzystają więc z obsługi kelnerskiej ani nie mogą skorzystać z toalety.

Przedsiębiorca spytał, czy może nie mieć kasy fiskalnej, skoro jego obroty nie przekraczają 20 tys. zł, a produkcja lodów (PKD 10.52.Z.) nie mieści się w katalogu usług, które bezwzględnie, niezależnie od wielkości obrotów, musza być ewidencjonowane w kasach. Katalog ten jest zawarty w par. 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2023 r. poz. 2605). Mowa w nim m.in. o usługach związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), świadczonych przez stacjonarne placówki, oraz usługach przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Przedsiębiorca uważał jednak, że nie dotyczy to jego działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że w przypadku podatnika stosuje się ogólne zasady zwolnienia z kas, czyli limit 20 tys. zł z tytułu sprzedaży detalicznej.

Przypomnijmy, że obecne rozporządzenie dotyczące zwolnień z kas fiskalnych obowiązuje do końca br. Jednak najnowsza interpretacja zachowa aktualność, bo w nowym rozporządzeniu (nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Finansów) nie planuje się zmian w tym zakresie.©℗