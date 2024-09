Nasz pracownik ponad rok temu odniósł obrażenia podczas wykonywania swoich obowiązków. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, a pracownik otrzymywał należny, 100-procentowy zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy. Pracownik powrócił do pracy, jednak ostatnio poinformował, że będzie musiał przejść kolejną operację w związku z doznanym urazem. Czy w takiej sytuacji również należy mu wypłacać zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru?

W opisanym przypadku płatnik składek może zobligować poszkodowanego do dostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego związek niezdolności do pracy z danym wypadkiem i od jego treści uzależnić decyzję o wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego. Może to jednak być problematyczne, dlatego w ostateczności można wykorzystać jeszcze inne sposoby. Ważne, aby płatnik miał podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego o podwyższonej podstawie wymiaru.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. To świadczenie przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Do okresu zasiłkowego zalicza się niezdolności do pracy spowodowane wypadkiem przy pracy oraz zwykłe niezdolności.

Z uwagi na to, że wysokość zasiłku chorobowego w opisanej sytuacji jest wyższa niż w przypadku zwykłej choroby, podstawę do jego naliczenia stanowi sporządzona przez pracodawcę dokumentacja powypadkowa (protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku lub karta wypadku – w sytuacji, gdy doszło do wypadku przy pracy) albo decyzja państwowego inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową u danego pracownika. Choć sprawa może się wydawać prosta, to w przypadku niektórych zwolnień lekarskich wystawianych kolejno przez lekarzy różnych specjalizacji, a także zwolnień potwierdzających niezdolność pracownika do pracy, która nie wystąpiła bezpośrednio po zaistnieniu danego wypadku, płatnik składek może mieć uzasadnione wątpliwości co do zasadności wypłacania podwyższonego zasiłku. Należy także przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym nie występują już kody literowe, które umieszczone na formularzu zwolnienia lekarskiego przekazywanego pracodawcy dawały mu jednoznaczną informację na temat związku tego zwolnienia z wypadkiem lub chorobą zawodową.

WAŻNE Jeżeli lekarz nie będzie chciał sporządzić zaświadczenia potwierdzającego związek niezdolności do pracy z wypadkiem, pracodawca może odebrać oświadczenie od pracownika w tej sprawie lub zwrócić się do ZUS o zweryfikowanie związku zwolnienia z konkretnym wypadkiem lub chorobą zawodową.

W takich sytuacjach najskuteczniejszą metodą jest zobligowanie poszkodowanego pracownika, aby wraz ze zwolnieniem lekarskim dostarczył pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy tego zwolnienia z danym wypadkiem lub chorobą zawodową. Niestety, to często bywa problematyczne, bo w praktyce lekarze niechętnie wypełniają dokumenty, które nie wynikają wprost z przepisów prawa. Może to zatem stanowić istotną przeszkodę dla pracownika w uzyskaniu prawa do ewentualnych świadczeń powypadkowych.

Innym rozwiązaniem może być odebranie pisemnego oświadczenia pracownika o związku przedłożonego zwolnienia z wypadkiem lub chorobą zawodową. Również to rozwiązanie nie jest pozbawione wad, bo umożliwia pracownikowi poświadczenie nieprawdy.

Pracodawcy pozostaje także możliwość zwrócenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który, dysponując kopią zwolnienia lekarskiego z numerem statystycznym choroby, jest w stanie zweryfikować związek tego zwolnienia z konkretnym wypadkiem lub chorobą zawodową.

Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wybranej metody do czasu uzyskania jednoznacznej informacji o związku przyczyno-skutkowym danego zwolnienia z wypadkiem lub chorobą pracodawca powinien wypłacać zasiłek chorobowy jedynie w wysokości 80 proc.

Uważam, że w opisanym przypadku pracodawca powinien uzależnić decyzję o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego przede wszystkim od dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego związek przyczynowo-skutkowy zwolnienia z danym wypadkiem lub od złożenia stosownego oświadczenia. ©℗